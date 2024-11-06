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Borsa İstanbul'da Trump etkisi! Dünyada en fazla yükselen endeks oldu

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
06.11.2024 17:07
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Dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerini Donald Trump kazandı. Seçimi Kamala Harris'in önünde kapatan Trump ikinci kez Beyaz Saray'a giderken, ekonomi alanında da ciddi gelişmeler yaşandı. Trump'ın başkan seçilmesinin ardından dünyada en fazla yükselen endeks, Borsa İstanbul oldu.

Borsa İstanbul'da Trump etkisi! Dünyada en fazla yükselen endeks oldu

Tüm dünya 5 Kasım'da yapılan ABD başkanlık seçimlerine odaklanmıştı. Demokratların adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasındaki kıyasıya geçen yarışın galibi Trump oldu.

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Zafer konuşması yapan Trump tarih yazdıklarını belirterek ABD'nin altın çağını yaşayacağını savundu.

TL DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Seçimlerin dünya ekonomisine etkisinin nasıl olacağı da merak konusu olmuştu. Trump'ın ABD'nin 47'nci başkanı olmasından sonra TL, dolar karşısında 0,18'lik değer kazanmıştı.

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DÜNYADA EN FAZLA YÜKSELEN ENDEKS BORSA İSTANBUL OLDU

Bir gelişme de Borsa İstanbul tarafında yaşandı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump’ın yeniden başkan seçilmesi sonrasında dünyada en fazla yükselen endeks, Borsa İstanbul oldu" dedi.

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Borsa İstanbul Donald Trump abd
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