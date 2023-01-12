Borsa neden düştü, neler oluyor? 12 Ocak 2023 Perşembe Borsa İstanbul son dakika gelişmeleri!

Borsa neden düştü, sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Geçtiğimiz gün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 yükselişle 5.005,61 puandan başlamıştı. Çarşamba günününb ilk yarısında yüzde 0,84 düşüşle 4.946,20 puana gerileyen BIST 100 endeksindeki düşüş öğleden sonra hızlı bir şekilde devam etmiş ve kayıplar yüzde 5'in üzerini görmüştü. Peki, borsa neden düştü, neler oluyor? İşte 12 Ocak 2023 Perşembe Borsa İstanbul'da son durum...

BORSA İSTANBUL'DA SON DURUM (12 OCAK 2023 PERŞEMBE)

Borsa'da düşüş devam ediyor. Çarşamba günü BIST 100 endeksinde öğleden sonra düşüş hızlandı ve kayıplar yüzde 5'in üzerini gördü.

Endeks 4 bin 755 puana düştü. Bu sebeple endekste devre kesici uygulandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Çarşamba gününün ilk yarısında yüzde 0,84 düşüşle 4.946,20 puanı gördü.

Öte yandan öğle saatleri itibariyle önceki kapanışa göre 41,80 puan değer kaybeden BIST 100 endeksi 4.946,20'ye düştü. Toplam işlem hacminin 43,5 milyar TL düzeyinde gerçekleştiği görüldü.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.850 seviyesinin destek, 5.050 ve 5.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

12 Ocak 2023 Perşembe günü Borsa İstanbul'da son duruma işlemler başladığında eş zamanlı olarak yer verilecektir...



