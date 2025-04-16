"Borsa yüzde 6 düştü" Sabah yazarından Dilek Güngör'den Rasim Ozan Kütahyalı’ya veryansın: “SPK’ya soralım bakalım pardon deyince iş bitiyor mu?”

Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medyadan CHP'ye kayyum atanacağını iddia etti. Kütahyalı kayyumun yarın atanacağını aktarırken Borsa İstanbul'un akşam seansında satış dalgası başladı.

Daha sonra peş peşe yapılan açıklamalarda kayyum iddialarının doğru olmadığı ifade edildi. Rasim Ozan Kütahyalı hakkında da soruşturma başlatıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir.

Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

KÜTAHYALI'YA SERT TEPKİ: "PARDON DEYİNCE İŞ BİTİYOR MU?"

Sabah yazarı Dilek Güngör sosyal medyadan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepki gösterdi. Güngör, "SPK’ya soralım, bakalım…Manipülasyon yapıp sonra ‘pardon’ deyince iş bitiyor mu?" dedi.

"1 SAATTE 70 BİN TL KAYBETTİN"

Cem Küçük ise Rasim Ozan Kütahyalı’nın kayyum iddiası ile ilgili olarak “Bu iddia yüzünden borsa %6 düştü. 1 milyon TL paran varsa 60-70 bin TL kaybettin 1 saatte.” dedi.

AHMET HAKAN: "SEN BİR ŞARLATANSIN"

Ahmet Hakan: Bu adam böyle bir soruşturmayla karşı karşıya kalmayacağını korunaklı olduğunu zannettiği için bu palavrayı atıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı tebrik ediyorum. Başsavcılık 'Korunaklı değilsin, sen bir şarlatansın' dedi.