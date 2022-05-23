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Brent petrol için flaş yorum! Akaryakıt fiyatları...

23.05.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarının- belirleyici unsurlarından brent petrol için çarpıcı bir yorum yapıldı. Davos Zirvesi’nde kritik açıklamalarda bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, petrol fiyatlarında daha fazla yükseliş olabileceğini belirtti. Birol ayrıca, petrol üreticilerinin fiyat artışlarını kontrol altında tutmak için sorumluca davranması gerektiğini, aksi taktirde küresel resesyon riskinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Brent petrol için flaş yorum! Akaryakıt fiyatları...

Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu, koronavirüs salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında başlıyor. Dünya ekonomisi ve siyasetine yön veren isimleri ağırlayan zirvede en önemli konulardan biri tüm dünyayı kasıp kavuran enflasyon ve emtia fiyatları olacak.

Zirvede Bloomberg Televizyonu'na petrol fiyatlarına ilişkin önemli değerlendirme bulunan Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, “Eğer pozitif katkı sağlayamazsak fiyatlarda daha fazla yükseliş ve daha fazla oynaklık görebiliriz, küresel ekonomide resesyon riski de artar" ifadelerini kullandı.

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“YAZ AYLARI ZORLU GEÇECEK”

Yaz aylarının zorlu geçeceğini belirten Birol "Yazın petrol talebi normal şartlarda arttığı için bu yaz zor geçecek. Asıl soru: Çin ekonomisindeki zayıf performans nedeniyle buradan gelecek talebin düşük kalıp kalmayacağı" değerlendirmesini yaptı.

Birol Avrupa'nın Rusya'dan petrol ithalatını azaltmasının küresel petrol piyasaları için kolay olmayacağını söyledi. Birol önceki günlerde de MÜSİAD tarafından düzenlenen konferansta "Mevcut fiyatlardaki volatilite ve yüksekliğe bakarsak, bu kriz kısa bir dönemde bitmeyecek gibi görünüyor. Hepimizin belli bir dönem volatil ve yüksek fiyatlarla yaşamaya alışması gerekiyor." açıklamasını yapmıştı.

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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Fiyat, 2005 yılından itibaren en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak oluşuyor. Tüm akaryakıt ürünlerinin fiyatı, ham petrol fiyatındaki değişimlerden etkilenmekle birlikte, her bir ürünün fiyatı arz-talep dengesine göre ayrı ayrı belirleniyor. Rafineri fiyatları, en yakın erişilebilir serbest dünya piyasası Akdeniz havzasında oluşan benzin ve motorin fiyatları emsal alınarak, rafineriler tarafından belli bir metodoloji çerçevesinde oluşturuluyor.


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