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Brent petrolün varili 101,37 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 101,37 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 101,37 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 103,04 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 102.25 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 düşerek 101,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 90,08 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, G7 ülkelerinin küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin serbest bırakılması kararının arz endişelerini hafifletmesi etkili oldu.

G7 liderlerinin 2 Ekim'de düzenlediği çevrim içi toplantının ardından enerji arzını istikrara kavuşturmak, haneleri ve işletmeleri fiyat şoklarından korumak ve küresel enerji sistemlerinin uzun vadeli dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla koordineli tedbirler üzerinde uzlaşıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, G7 ülkelerindeki rafinerilerin bakım takvimlerinin eş zamanlı kapasite kayıplarını önleyecek şekilde koordine edileceği, mümkün olan tesislerde ise kapasite kullanım oranlarının geçici olarak artırılacağı belirtildi.

Özellikle dizel piyasasındaki baskıların azaltılması amacıyla yüksek rafinaj kapasitesine sahip ülkelerle temas kurularak küresel rafine ürün üretiminin artırılmasının teşvik edileceği ifade edildi.

Uluslararası Enerji Ajansından (IEA) Mart 2026'da verilen taahhütlerin tam olarak uygulanmasını izlemesinin talep edildiği belirtilen açıklamada, IEA koordinasyonunda rezervlerden 100 milyon varilin serbest bırakılmasına başlanacağı ve sürecin 4 aya yayılacağı kaydedildi.

G7 üyeleri ve ortaklarının ilk 20 gün içinde önemli miktarda dizeli piyasaya sunacağı, ihtiyaç duyulması halinde ilave dizel stoklarının kullanılması seçeneğinin de gelecek günlerde IEA bünyesinde değerlendirileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Hürmüz Boğazı konusunda ortak çabaların artırılacağı ifade edildi.

FED'İN SIKI PARA POLİTİKASI BEKLENTİLERİ FİYATLARI BASKILIYOR

Bunun yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar para politikasında sıkı duruşunu sürdüreceğine yönelik beklentiler de fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ayki toplantısında politika faizini sabit bırakma ihtimali yüzde 80'in üzerinde hesaplanırken, bankanın aralıkta yapılacak yılın son toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali de yüksek seyrediyor.

Fed'in yıl sonuna kadar ilave faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler, ekonomik aktivite ve petrol talebinin yavaşlayabileceği öngörülerini destekleyerek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

OPEC+ ÜLKELERİNİN ÜRETİM ARTIŞINA ARA VERME KARARI FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞÜ SINIRLIYOR

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun 7 üyesinin kasımda ilave üretim artışına gitmeme kararı, fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

Buna göre, kasımda günlük ham petrol üretim hedefi Suudi Arabistan için 10 milyon 478 bin varil, Rusya için 9 milyon 949 bin varil, Irak için 4 milyon 431 bin varil, Kuveyt için 2 milyon 676 bin varil, Kazakistan için 1 milyon 628 bin varil, Cezayir için 1 milyon 7 bin varil ve Umman için 841 bin varil olarak belirlendi.

Ülkeler, kasımda eylül için belirlenen üretim seviyelerini koruma konusunda anlaştı. Böylece grup, ekimin ardından kasımda da üretim artışına gitmeme kararı aldı.

Ayrıca ülkelerin piyasa koşullarını değerlendirmek üzere aylık toplantılarını sürdüreceği ve bir sonraki toplantının 1 Kasım'da yapılacağı bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 103,77 doların direnç, 100,97 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Brent petrol petrol varil fiyatları
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