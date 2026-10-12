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Brent petrolün varili 104,70 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 104,70 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 104,70 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 105,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 104,72 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalarak 104,70 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı da 91,46 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarının kısmi düşüşünde, Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıların durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığına ilişkin açıklamaların arz kesintisi endişelerini hafifletmesi ve yatırımcıların son dönemde yükselen fiyatların ardından kar satışlarına yönelmesi etkili oluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya ile Ukrayna arasında derhal yürürlüğe girmek üzere enerji altyapılarını kapsayan ateşkes ilan edildiğini açıkladı.

İki ülkenin, devam eden savaşa rağmen karşılıklı olarak enerji tesislerine saldırmama konusunda anlaştığını belirten Trump, anlaşmaya bağlı kalınması çağrısında bulundu.

Söz konusu açıklama, Rusya'nın petrol rafinerileri ve ihracat altyapısına yönelik saldırıların azalabileceği, böylece küresel petrol ve petrol ürünleri arzında yaşanabilecek kesintilerin sınırlanabileceği beklentilerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Öte yandan Trump, daha önce Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılar ve barış görüşmelerine yaklaşımı nedeniyle eleştirmiş, Ukrayna'da yeni bir lider seçilmesi gerektiğini savunmuştu.

Trump'ın açıklamalarına yanıt veren Zelenskiy ise ülkesinde seçimlerin düzenlenebilmesi için Rusya ile 60 günlük tam ateşkes sağlanmasını önerdi.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını durdurması halinde Kiev yönetiminin de Rusya'daki rafinerileri ve dizel yakıt tesislerini hedef almaktan vazgeçebileceğini belirtti.

Rus saldırılarında son bir haftada Ukrayna'nın enerji sektörünün 196 kez, petrol ve doğal gaz altyapısının ise 20 kez hedef alındığını dile getiren Zelenskiy, enerji tesislerine yönelik karşılıklı saldırıların durdurulmasının savaşı sona erdirmeye yönelik ilk adımlardan biri olabileceğini ifade etti.

Tarafların karşılıklı saldırıları durdurma ihtimalinin, Rus petrolü ve petrol ürünlerinin küresel piyasalara arzında aksama yaşanması riskini azaltabileceği beklentisi, fiyatlardaki jeopolitik risk priminin gerilemesine neden oluyor.

MEKSİKA KÖRFEZİ'NDEKİ ÜRETİM KESİNTİLERİ PETROL FİYATLARINI DESTEKLİYOR

Öte yandan, ABD'nin Meksika Körfezi'nde etkili olan Isaias Kasırgası nedeniyle durdurulan petrol ve doğal gaz üretiminin kademeli olarak yeniden başlamasına rağmen bölgedeki arz kesintilerinin devam etmesi petrol fiyatlarının daha fazla düşmesinin önüne geçiyor.

ABD Deniz Mineralleri İdaresinin açıkladığı son verilere göre, bölgedeki günlük petrol üretiminin yüzde 57,54'üne karşılık gelen yaklaşık 1,17 milyon varillik üretim halen devre dışı bulunuyor. Doğal gaz üretimindeki kesinti ise yüzde 49,11 ile yaklaşık 1,05 milyar fit küp seviyesinde seyrediyor.

Kasırga nedeniyle üretimi durduran enerji şirketlerinden bp ve Shell de hava koşullarının iyileşmesiyle birlikte personelini tesislere geri göndermeye ve üretimi yeniden başlatmaya yönelik çalışmalara başladı.

Brent petrolde teknik olarak 106,36 dolar seviyesinin direnç, 100,70 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brent petrol
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