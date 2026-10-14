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Brent petrolün varili 106,10 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 106,10 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 106,10 dolardan işlem görüyor

Dün 106,75 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 105,69 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.14 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 106,10 dolar oldu.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 94,56 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasında artan çatışmaların petrol arzına yönelik endişeleri güçlendirmesi etkili oldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad'da hava savunma sistemlerince engellenen iki seyir füzesinin parçalarının düşmesi sonucu 4 kişinin yaralandığını ve 15 evde hafif çaplı hasar meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Turki el-Maliki, Riyad'ın güneydoğusundaki El-Harc kentinde bir seyir füzesinin daha engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı da ülkenin doğusundaki Dahran kentinde, ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait bir idari binanın salı akşamı hedef alındığını bildirdi. Saldırının binada küçük çaplı yangına yol açtığı belirtilen açıklamada, acil müdahale ekiplerinin gerekli önlemleri aldığı, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

Söz konusu saldırılar, bölgedeki petrol üretimi ve sevkiyatına ilişkin arz endişelerini artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Bununla birlikte, Rusya ve Ukrayna arasında enerji altyapılarını hedef alan saldırıların devam etmesi, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırarak petrol fiyatlarını yükseltiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'deki bir elektrik santralini hedef aldığını ve saldırıda bir konut binasının da hasar gördüğünü belirtti. Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği balistik füze saldırılarına ilişkin uluslararası ortaklarından önceden istihbarat bilgisi alamadıklarını ifade etti.

Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef almaya devam ettiğini belirten Zelenskiy, ABD'nin sahadaki gelişmeleri ve savaşın devam etmesinden sorumlu tarafı doğru değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması çağrısına rağmen Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğünü ifade ederek, Moskova'nın Washington yönetiminin açıklamalarını dikkate almadığını söyledi.

Trump'ın enerji altyapısına yönelik ateşkes açıklamasından bu yana geçen iki gün boyunca Rusya'nın Ukrayna'nın enerji sektörüne yönelik saldırı düzenlemediğine değinen Zelenskiy, buna karşın Moskova'nın Ukrayna'nın enerji tesisleri ve kritik altyapısını hedef almaya devam ettiğini öne sürdü.

Ukrayna'nın gerilimin azaltılması için karşılıklı adımlar atmaya hazır olduğunu belirten Zelenskiy, bunun sağlanabilmesi için Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğini kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 108 dolar seviyesinin direnç, 102,05 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brent petrol petrol varil fiyatları
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