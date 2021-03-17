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Brent petrolün varili 70 doların altında kaldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.03.2021 10:39 | Son Güncelleme

Dün 68,94 dolardan işlem gören Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda düşerek 68,72 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 70 doların altında kaldı

Dün 68,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,39 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 10.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 artışla 68,72 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de geçen hafta ticari ham petrol stoklarında yaşanan düşüşün, talebin artışa geçtiği algısını güçlendirmesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsünün tahminlerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon varil düşüş gerçekleşti. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2,7 milyon varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

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AŞI KULLANIMININ DURDURULMASININ FİYATLARA ETKİSİ

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının kullanımının birçok Avrupa ülkesinde durdurulmasının petrol talebindeki toparlanmayı olumsuz etkileyeceği endişesi, fiyatların yükselişini belli ölçüde sınırlamaya devam ediyor.

Dün İsveç de kanda pıhtılaşma riskini artırdığı ve beyin kanamasını tetikleyebileceği gerekçesiyle söz konusu aşının kullanımının geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı.

Daha önce Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Danimarka, Hollanda, Norveç ve İrlanda gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu birçok Avrupa ülkesi AstraZeneca aşısının kullanımını tedbir amaçlı askıya almıştı.

Brent petrolde teknik olarak 68,86 ile 69,25 dolar aralığının direnç, 68,47 ile 68,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

(AA)

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