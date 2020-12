BSMV Nedir? BSMV Oranı Ne Demek?

Enpara.com POS üzerinden yalnızca gerçekleştirdiğiniz satış harcamalarınız için sizlerden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tahsil eder. Satış işlemlerinin dışında başka bir BSMV ödemenize gerek yoktur. Çoğu insan bu nedenden dolayı enpara.com POS u yararlı bulmaktadır. Enpara.com POS ile birlikte sağlanan her tek çekim işlemlerinde ve taksitli olarak yapılan satış işlemlerinde ilan edilmiş olan komisyonların oranlarını dikkate alarak işlem komisyonunuzu hazırlar. Hazırlanan bu işlem komisyonuna ek olarak ise bu komisyonun ücreti dikkate alınarak BSMV tutarını da hesaplar. Hesaplanan bu her iki tutar için ise enpara.com ücreti sizden tahsil eder. Enpara.com tüm bu işlemleri gerçekleştirirken bir yandan gelir elde eder öte yandan da sizlerden almış olduğu BSMV ücretini de Gelir İdaresi Başkanlığına öder.

İhtiyacınız olan tüm BSMV oranlarını verilen bu formüller ile rahatlıkla ve kısa zaman içerisinde hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamalar doğrultusunda paralarınızın gelir ve giderini daha iyi tutabilirsiniz. Kesilen vergilerden haberdar olmak her vatandaşın hakkıdır. Bu vergi oranlarından haberdar olup doğru bir şekilde hesaplama yaparak ödemelerinizi bu doğrultuda ayarlayabilirsiniz.

Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Anlamı

Banka ve Sigorta Muamele Vergisi kısaltması ile BSMV, hemen hemen her vatandaşın fatura ekstrelerine yansımaktadır. Bu yansımaların ortaya çıkması, faturalarda gözükmesi ile birçok vatandaş BSMV nedir sorusunu ve neden kesildiğini araştırmaktadır. Tüm bankalar gerçekleştirdikleri birçok işlem için bazı vergiler ödemektedirler. Bu vergi türü de buna dahildir. Bankaların ödemesi gereken bir vergi olan BSMV kimi istisnai durumlar dışında müşterilerin yaptıkları işlemlerden kesilmekte, müşterilere yansıtılmaktadır.

Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) Mevzuatı Nedir?

Ülkemizde yürürlükte olan Finansal Kiralama Kanununa istinaden kişilerin ya kurumların gerçekleştirmiş oldukları işlemler dışında yapılan tüm işlemler, her ne şekilde ya da her ne yolla yapılmış olursa olsun yansıtılır. Bütün muameleler mutabıkında kendi lehlerine her ne nam ile yapılmış olursa olsun, hesaben ya da nakden alınan paralar BSMV yani Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi olarak yansıtılır. Bu yansıma kimi istisnai durumlar dışında yurt içi ya da yurt dışı bankalarının kredi kartı ya da banka kartı veya ön ödemeli kartını kullanan müşterilerine de yansır. Bu kartlar ile yapılan her işlemler için bankaların ödemesi gereken para, işlemi gerçekleştirmiş olan müşterinin ekstresine yansır ve ondan tahsil edilir.

Bankerler ile gerçekleştirilen banka ve sigorta muamele ve hizmetleri dolaylı olarak bankerlerin kendi lehlerine her ne namla yapılmış olursa olsun gerçekleştirilmiş işlemler bu vergiye yansır. Bankerlerin hesaben ya da nakden almış oldukları paralar buna tabiidir.