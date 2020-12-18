BSMV Nedir? BSMV Oranı Ne Demek?

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi birçok insan için anlaşılması güç bir konu olarak algılanmaktadır. Bu vergi ile alakalı komisyon, faiz, gelir ve gider durumları detaylı olarak bilinmelidir. Bu bilgiler anlaşıldığında ve kanun incelendiğinde konuya vâkıf olabilirsiniz. BSMV Ne Demektir? BSMV açılımı Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi şeklindedir. Bu vergi türü Temmuz ayının 23. günü 1959 senesi tarihli, 6802 numaralı Gider Vergileri Kanunu gereğince oluşturulmuş ve düzenlenmiştir. BSMV vergisi için Gelir İdaresi Başkanlığına, bankalar tarafından komisyon ve faiz ücret gelirleri aktarılmaktadır. Bu aktarma işlemi ücret gelirleri doğrultusunda %5 oranında BSMV oranı uygulanmaktadır. Enpara POS ve BSMV Enpara.com POS üzerinden yalnızca gerçekleştirdiğiniz satış harcamalarınız için sizlerden Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tahsil eder. Satış işlemlerinin dışında başka bir BSMV ödemenize gerek yoktur. Çoğu insan bu nedenden dolayı enpara.com POS u yararlı bulmaktadır. Enpara.com POS ile birlikte sağlanan her tek çekim işlemlerinde ve taksitli olarak yapılan satış işlemlerinde ilan edilmiş olan komisyonların oranlarını dikkate alarak işlem komisyonunuzu hazırlar. Hazırlanan bu işlem komisyonuna ek olarak ise bu komisyonun ücreti dikkate alınarak BSMV tutarını da hesaplar. Hesaplanan bu her iki tutar için ise enpara.com ücreti sizden tahsil eder. Enpara.com tüm bu işlemleri gerçekleştirirken bir yandan gelir elde eder öte yandan da sizlerden almış olduğu BSMV ücretini de Gelir İdaresi Başkanlığına öder.

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nasıl Hesaplanıyor? BSMV ne demek detaylı olarak öğrendikten sonra bilinmesi gereken bir diğer nokta da BSMV vergisinin nasıl hesaplanacağıdır. Bu verginin nasıl hesaplandığını sizler için detaylıca araştırdık.

Enpara.com ya da QNB Finansbank veya HSBC bankalarına ait olan kredi kartlarınızı kullanarak ya da banka kartlarınızı kullanarak gerçekleştireceğiniz işlemlerde BSMV hesaplama işlemi, verginin tutarı = alınacak komisyon oranı x işlem tutarınız x 0,05 oranı ile hesaplayabilirsiniz. Yurt İçi Bankaları ve BSMV Bu bankalar dışındaki yurt içinde olan tüm diğer bankaların kredi kartları ile yaptığınız işlemlerinizde ise Banka ve Sigorta Muamele Vergisini hesaplamak için yapılan işlemin tutarı x komisyon oranınız – kredi kartı takas komisyon oranınız x 0,05 işlemini kullanabilirsiniz. Bu işlemlerin dışında yurt içindeki tüm banka kartlarınız ya da ön ödemeli kartlarınızla yaptığınız işlemlerin vergisini hesaplamak için de yurtiçi kredi kartlarında yapılan işlemin aynısını uygulayabilirsiniz. Yurt Dışı Kartı ve BSMV Yurt dışındaki kartlarınız için banka ve sigorta muameleleri vergi oranını hesaplarken, yurt içindeki kartlarda kullanacağınız hesaplama formülünden değişik bir formül uygulanır. Yurt dışı kartlarınız BSMV oranı için işlem tutarınız x komisyon oranınız x 0,05 formülünü kullanarak vergi tutarınızı hesaplayabilirsiniz.

İhtiyacınız olan tüm BSMV oranlarını verilen bu formüller ile rahatlıkla ve kısa zaman içerisinde hesaplayabilirsiniz. Bu hesaplamalar doğrultusunda paralarınızın gelir ve giderini daha iyi tutabilirsiniz. Kesilen vergilerden haberdar olmak her vatandaşın hakkıdır. Bu vergi oranlarından haberdar olup doğru bir şekilde hesaplama yaparak ödemelerinizi bu doğrultuda ayarlayabilirsiniz. Banka ve Sigorta Muamele Vergisi Anlamı Banka ve Sigorta Muamele Vergisi kısaltması ile BSMV, hemen hemen her vatandaşın fatura ekstrelerine yansımaktadır. Bu yansımaların ortaya çıkması, faturalarda gözükmesi ile birçok vatandaş BSMV nedir sorusunu ve neden kesildiğini araştırmaktadır. Tüm bankalar gerçekleştirdikleri birçok işlem için bazı vergiler ödemektedirler. Bu vergi türü de buna dahildir. Bankaların ödemesi gereken bir vergi olan BSMV kimi istisnai durumlar dışında müşterilerin yaptıkları işlemlerden kesilmekte, müşterilere yansıtılmaktadır. Banka ve Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) Mevzuatı Nedir? Ülkemizde yürürlükte olan Finansal Kiralama Kanununa istinaden kişilerin ya kurumların gerçekleştirmiş oldukları işlemler dışında yapılan tüm işlemler, her ne şekilde ya da her ne yolla yapılmış olursa olsun yansıtılır. Bütün muameleler mutabıkında kendi lehlerine her ne nam ile yapılmış olursa olsun, hesaben ya da nakden alınan paralar BSMV yani Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi olarak yansıtılır. Bu yansıma kimi istisnai durumlar dışında yurt içi ya da yurt dışı bankalarının kredi kartı ya da banka kartı veya ön ödemeli kartını kullanan müşterilerine de yansır. Bu kartlar ile yapılan her işlemler için bankaların ödemesi gereken para, işlemi gerçekleştirmiş olan müşterinin ekstresine yansır ve ondan tahsil edilir.

Bankerler ile gerçekleştirilen banka ve sigorta muamele ve hizmetleri dolaylı olarak bankerlerin kendi lehlerine her ne namla yapılmış olursa olsun gerçekleştirilmiş işlemler bu vergiye yansır. Bankerlerin hesaben ya da nakden almış oldukları paralar buna tabiidir.