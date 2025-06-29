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Tatil parasına arsa üstüne ev! Tercih edenler giderek artıyor

Yaz aylarının gelmesi ve tatil sezonunun açılmasıyla tatil için planlamalara başlayanlar yüksek fiyatlarla karşılaşabiliyor. Özellikle Ege ve Akdeniz'de 4 kişilik bir ailenin bir haftalık tatili 200 bin TL'yi bulabiliyor. Hal böyle olunca bu parayı vermek istemeyen birçok ailenin kırsal bölgelerden arsa satın almayı tercih ettiği öğrenildi. 2-3 yıllık tatil parasının üstüne biraz daha ekleyip köy evi inşa ettikleri kaydedilirken uzaktan çalışanların da yaz kış bu evlerde yaşadıkları aktarıldı.

Tatil parasına arsa üstüne ev! Tercih edenler giderek artıyor
Hande Dağ

Yaz sezonunun başlamasıyla beraber vatandaşlar arasında tatil telaşı da başladı. Fakat tatil hareketliliğindeki artış fiyatlara da etki etti. Ege ve Akdeniz bölgelerindeki konaklama ve yeme içme fiyatları neredeyse rekor seviyelere geldi.

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ALTERNATİF ÇÖZÜM ARAYIŞI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; dört kişilik bir ailenin bir haftalık tatil için 200 bin TL’ye yakın bir bütçe ayırması gerekliliği ortaya çıktı. Durum böyle olunca vatandaşlar da alternatif çözüm arayışına girdi.

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ARSA SATIN ALIP KÖY EVİ YAPTIRIYORLAR

Bununla beraber yeni bir eğilim ortaya çıktı. Özellikle, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayıp yaz aylarında tatile çıkmayı alışkanlık hâline getiren pek çok ailenin, artık tatil bütçesiyle memleketlerinde veya kırsal bölgelerde arsa satın alarak köy evi yaptırmayı tercih ettiği kaydedildi.

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Vatandaşların, her yıl otel tatiline harcayacakları parayla kendi evlerinde bir hayat kurmayı daha mantıklı bulduğu aktarıldı. 2 veya 3 yıllık tatil ücretinin üzerine bir miktar daha para konulduğunda ya da kredi çekildiğinde mütevazı bir ev yapmak mümkün hale geliyor.

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SAYI GİDEREK ARTIYOR

Kırsal bölgelerde arsa alıp ev yaptıranların sayısında giderek artış yaşandığı kaydedilirken söz konusu evler de sadece yaz aylarında kullanılmak üzere yapılmıyor; bazı aileler bu evleri yıl boyunca aktif olarak kullanıyor.

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YEREL EKONOMİ DE CANLANIYOR

Özellikle uzaktan çalışmanın yaygınlaşması, internet altyapısının gelişmesi ve doğal yaşam alanlarına olan ilginin artmasının da bu tercihi desteklediği belirtiliyor. Tatilin de ötesinde kalıcı bir yaşam alanı oluşturma fikrinin özellikle genç aileler arasında büyük ilgi gördüğü kaydediliyor. Söz konusu yönelimin, eş zamanlı olarak yerel ekonomilerin canlanmasına da katkı sağladığından bahsediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
tatil arsa
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