Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde vatandaşlara sunulan Halk Ekmek uygulamasında fiyat politikasıyla ilgili yeni karar alındı. Belediye bünyesindeki fabrikada üretilen ve 5 TL'den satışa sunulan ekmeğin fiyatının 2027 yılında da sabit tutulması planlanıyor.

Erkmen Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bolvadin Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim çalışmaları devam ederken, tesiste günlük ortalama 12 bin 500 ekmek hazırlanarak ilçe sakinlerinin tüketimine sunuluyor.

GÜNLÜK ÜRETİM 12 BİN 500 ADET

Bolvadin Halk Ekmek Fabrikası Sorumlusu İsa Kumral, üretim kapasitesi ve fiyat uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Günlük üretim miktarına dikkat çeken Kumral, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük ortalama memleketimize, Bolvadinli hemşehrilerimize 12 bin 500 adet ekmek üretimi yapmaktayız. Bolvadin Belediye Başkanımız Veteriner Derviş Aynacı'nın talimatıyla, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda tüm hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Üretim sürecinde emeği geçen herkesten Allah razı olsun."

2027 YILINDA DA 5 TL OLACAK

Bolvadin Belediyesi tarafından duyurulan karar doğrultusunda, Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeğin satış fiyatının 2027 yılı boyunca da 5 TL olarak korunması planlanıyor.

Bu uygulamayla ilçede yaşayan vatandaşların temel gıda ürünlerinden biri olan ekmeğe daha uygun fiyatla ulaşmasının desteklenmesi hedefleniyor. Böylece Bolvadin'de Halk Ekmek fiyatı yeni yılda da değişmeden kalacak.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır