Bu kez vatandaşlar yanıtladı: İşte Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, mayıs ayı enflasyonu yüzde 75 ile bu yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle maaşlar erirken ASAL Araştırma'nın 'Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?' sorusuna vatandaşlardan yüzde 26.7 ile 'Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış' yanıtı geldi. ASAL Araştırma anketi 26 ilde 24-28 Mayıs tarihleri arasında 2 bin kişiyle yapıldı.

EN ÖNEMLİ SORUNLAR BELLİ OLDU

Ankete katılanların yüzde 26.7'si bu soruya 'gıda ürünleri' fiyatlarındaki artış yanıtını verdi. Bunu yüzde 11 ile 'Kira ve konut fiyatlarındaki artış' cevabını verenler takip etti. Üçüncü surada ise 'Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının yüksekliği' var.

Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir? sorusuna verilen yanıtlar:



-Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: %26.7

-Kira ve konut fiyatlarındaki artış: %11.0

-Elektrik, doğalgaz ve su fiyatlarının yüksekliği: %8.1

-Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %7.2

-Enflasyonun yüksekliği: %7.0

-İşsizlik: %5.5

-Adaletsizlik: %5.4

-Faizlerin yüksekliği: %4.4

-Eğitimsizlik: %4.0

-Vergi oranlarının yüksekliği: %3.1

-Sosyal eşitsizlik: %2.5

-Cari açık: %1.7

-Kamuda israf: %1.3

-Ahlaki değer kaybı: %1.0

-Her şey sorun: %5.2

-Sorun yok: %1.1

-Diğer: %2.2

-Fikrim yok: %2.6







