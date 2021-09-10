Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor: Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız

18 yaşını doldurmuş, yeterli kredi notuna sahip, üzerine ipotek olmayan, sigortalı çalışan, belgelenebilir geliri olan birçok vatandaş, bankaların diğer şartlarını da sağladığı takdirde finansal ihtiyaçlarını karşılamak, yatırım yapmak ve gelişebilecek durumlara karşı kullanmak için krediye başvurabilir. Fakat kalp krizi ve kanser hastalığını atlatanlara bankalar kredi vermiyor.

KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE MAĞDUR OLDULAR

Bankaya başvurarak kredi almak isteyen vatandaşlar, hastalığı atlatsalar bile kredi alamıyor. Bankalar, "Hasta olanlar için hayat sigortası yapmayız" derken, BDDK, "Her banka kredi ve risk politikasını kendisi belirler" açıklamasını yaptı. Bu açıklamaya isyan eden vatandaşlar, yaşarken ölü olarak görüldüklerini belirtiyor.

"GÜVENİLİR KEFİL GETİR"

Miliyet'te yer alan haberine göre, hastalığı atlatsalar da bankalardan ‘kredi veremeyiz’ yanıtını alan kişiler, TBMM Dilekçe Komisyonu’na yoğun şikayet başvurusu yaptı. Hatta bir vatandaş, üniversitede okuyan çocuklarını masraflarını karşılayabilmek amacıyla sadece 10 bin TL kredi için başvurduğunu, ancak bankadan “Veremeyiz, hayat sigortası yapamayız, güvenilir kefil getir” yanıtını aldığını kaydetti.



