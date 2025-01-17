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Bu sefer listeye mantı ve etli ekmek girdi... Kebapçıdan baharata kadar listede yok yok! Bakanlık zeytinyağı üreten o firmaları bir bir ifşa etti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.01.2025 10:58
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıdaların listesini yayımlamaya devam ediyor. Özellikle et ve zeytinyağında sıklıkla hilekarlık yapıldığı gözlemlenirken Bakanlık vatandaşın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Peki, 16 Ocak tarihindeki güncel listeye neler girdi? İşte detaylar...

Bu sefer listeye mantı ve etli ekmek girdi... Kebapçıdan baharata kadar listede yok yok! Bakanlık zeytinyağı üreten o firmaları bir bir ifşa etti

Vatandaş sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın düzenli olarak yayımladığı listeyi kontrol ediyor. Gıdanın fiyatını daha uygun bir hale getirmek ya da daha az malzeme kullanmak gibi türlü türlü nedenden dolayı gıdaya sahtekarlık karıştıran markaları Bakanlık taklit ve tağşişi listesi ile ifşalıyor.
Ülkenin dört bir yanında, mandıradan, kasabına, kebapçısına, paketli gıdaya kadar gıda ürünlerinde vatandaşın sağlığını riske düşüren markaları Bakanlık kamuoyuna yayımladığı liste ile duyurdu. Özellikle zeytinyağında ve kırmızı ette taklit ve tağşiş karıştığı gözlemlendi.

BEYAN EDİLMİŞTİ AMA İÇİNDEN ÇIKMADI

İstanbul Esenyurt'ta üretimi sağlanan Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından üretilen toz takviye edici gıdadan beyan edilen ürün tespit edilmedi.
16 zeytinyağı markasından tohum yağları tespit edilirkne; bir ayçiçek yağı markasından ayçiçek yağından başka tohum yağlarının karıştırıldığı öğrenildi.

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KEBAPÇIDAN MANTICIYA KADAR SAKATAT

Kebapçılarda ise; etli ekmek, köfte, adana kebap harcı, dana-kuzu karışık köfte ve kıymalı köy böreği olarak satılan ürünlerden sakatat (kalp) tespit edildi.
İstanbul Kağıthane'de Elle Mantı Börek-Ayşe Küçük isimli işletmenin kayseri mantısı isimli ürününde ise kanatlı eti ve sakatat (taşlık) tespit edildi.

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BAHARATTAN YABANCI MADDE ÇIKTI

Her listede yer edinen baharatlar ise burada da yerini aldı. Gaziantep'te üretilen Nurkaya Gıda markalı toz biberde ve Antalya'da üretilen Bens Pastacılık Ürünlerine ait kekikte yabancı madde tespit edildi.
Dubai çikolatası ile meşhur olan antep fıztık ezmesi ise listeye girdi. Gaziantep Şahinbey ilçesinde Şenci- Ezme Mesut Şenci tarafından üretilen antep fıstığı ezmesinden gıda boyası tespit edildi.

İŞTE 16 OCAK TARİHİNDE YAYIMLANAN TAKLİT VE TAĞŞİŞ GIDA LİSTESİ

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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