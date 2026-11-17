Enflasyon rakamları açıklandıkça ve yıl sonu enflasyon tahminleri geldikçe emeklinin maaşlarına yapılacak zamda enflasyon farkı belirginleşmeye başlarken bir yandan da maaşlara yapılacak ek iyileştirmeye dair formüller konuşuluyor. Bu konuda çalışmalar yapıldığı bilinirken çeşitli senaryolar da gündeme geliyor. Peki, emekliye ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki rakamlar...

Merkez Bankası, yılın son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e çıkartmıştı. Bu durum, memur ve emekli maaş zammında hesaplamaları da değiştirdi.

A Para canlı yayınında konuşan ekonomi gazetecisi Faruk Erdem; Merkez Bankası tahmini çerçevesinde şekillenen tabloyu anlatırken "Biz zaten hani buna yakın bir tahminde bulunuyorduk ve hesaplamalarımız da ona göre yapıyorduk. 6 aylık enflasyonun %10 civarında çıkacağını hep söyledik. Şimdi de %10'la 11 arasında tahminler yapılıyor. Yani Merkez Bankası biraz revize etti yukarı yönlü 1,5 puan işte 29.5'e çekti ama işte bunun üzerinde 30 ve 31 tahminleri de var. Dolayısıyla OVP'de de 28.4, bir ortalama aldığın zaman 29-30 aralığında bir enflasyon bizi karşılayacak. Dolayısıyla bunun hesaplaması da %10 civarında bir 6 aylık enflasyon. Ama nokta atışı bir hesap istersek hani Merkez Bankası'nın tahmininden yola çıkarak 6 aylık enflasyon %9.97 çıkıyor. Dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı %9.97. Memur ve memur emeklisine 2.78'lik bir TÜFE farkı çıkıyor Temmuz'daki 7'lik zamdan dolayı. Onlarınki de artışları %7.91'e çıkıyor. Buna göre en düşük emekli maaşı 25.900 TL, en düşük memur maaşı 75.779 TL, en düşük memur emeklisi maaşı da 34.021 TL oluyor" dedi.

REFAH PAYI SENARYOSU

Ancak bu hesaplamaların ötesinde maaş zammı ile ilgili çeşitli çalışmalar da yürütüldüğü için farklı senaryolar da konuşuluyor. Bununla ilgili Erdem "Bu tabii normal yasal enflasyona göre yapılan artışlardan çıkarttığımız sonuç. Ama bu sene bir farklılık olacak. Bir refah payı ya da bir seyyanen artış çalışması yürüyor şu anda. Burada artık %10 çıkacağı belli. %10'un üzerine ne olacak? O çok merak ediliyor. İşte hem Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları var hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları var. Netice itibarıyla bizim edindiğimiz bilgiler var. Sayın Cumhurbaşkanı bunu açıkladıktan sonra hummalı da bir çalışma yürütülüyor. Burada emeklilerin %10'luk artışının dışında bir artış olacak. Artık bu kesin ama bu nasıl olacak? Kime nasıl yapılacak? Bir kere refah payı dediğimiz şey şu. Yani %10'luk bir enflasyon artışı olacak. Bunun üzerine eklenecek puanlar. Yani işte artış oranını arttırıcı puanlar, daha önce de olmuştu, 10 puan arttı, 20 puan arttı, 30 puan arttığını da gördük. Dolayısıyla hükümet buna bir karar verip bütün emeklileri kapsayacağını ki Mehmet Şimşek öyle bir şey söyledi. Bütün emeklileri nasıl kapsar? İşte refah payı herkese 10 puan refah payı denilir. 15 puan denilir. 20 puan denilir ve kapsar" ifadelerini kullandı.

SEYYANEN ARTIŞ SENARYOSU

Seyyanen artış senaryosuyla ilgili de konuşan Erdem "Seyyanen artışta ise farklı bir çalışma yürütüldüğünü öğreniyoruz. İnsanların emeklilik şartları burada öne çıkıyor. Mesela ne kadar prim yatırmış, yani kaç lira yatırmış, kazançları neydi, ne kadar gün çalışmış... İşte birisi 3600 günden emekli olmuş, birisi 5400 günden, birisi 7.000 günden, birisi 9.000 günden. Dolayısıyla bunların arasında bir eşitlik olması da söz konusu değil. Eşitlik olursa adalet olmaz. Yani birisi 7.000 gün çalışmış, birisi 3600 günle emekli olmuş. Dolayısıyla böyle kategorilere ayırarak emeklileri farklı seyyanen artışlar da yapılabilir. Ki öyle gözüküyor ki bunlar öne alınacak. Hatta orada yaş ifadesini de kullanıyor Mehmet Şimşek. Dolayısıyla hani 65 yaş üstüne de farklı bir artış olabilir. Dolayısıyla toparlarsak birincisi yani refah payı herkese eşit şekilde bütün emeklileri kapsayacak şekilde, seyyanen artışlar ise her emeklinin emeklilik şartları göz önüne alınarak yani daha çok günü olana daha çok vermek şeklinde olacak bu. Dolayısıyla bir seyyanen artışla burada emeklerin gelirlerinin artırılması söz konusu" şeklinde konuştu.

REFAH PAYININ ETKİSİ NE OLACAK?

Refah payının etkisinin ne olacağına dair de hesaplamalar yaptıklarını belirten Erdem; tabloyu şu şekilde aktardı:

Daha önce yazdığı bir formülü de aktaran Erdem "Yüzde 10 enflasyon artışı artı 5.000 TL şeklinde bir seyyanen artışı yani refah payının dışında. O zaman da işte 30 - 35 bin bandında bir en düşük emekli maaşı ortaya çıkıyor. Yani %10'luk bir artış yapıyorsunuz 26.000 TL. 5.000 lira da seyyanen artış yaptığınız zaman 31.000 liraya gelen bir rakamdan bahsediyor. Ha buna bir üçüncü artış hani refah payı olur mu? Burada iki şey artışı ya seyyanen ya refah payı. Dolayısıyla burada seyyanen artış yapıldıktan sonra ilave bir refah payı yapılmayacak gibi görünüyor. Yani 30 bin liralık bir en düşük emekli maaşından söz edebiliriz burada. Dolayısıyla bunun altında kalan rakamlar buraya tamamlanabilir. Tabii bunlar birer formül. Yani bunlar üzerinde çalışılan formül. Böyle olacak, oldu diye de algılanmasın. Ama çok az kaldı. Takvim sıkıştı. İşte bütçe görüşmeleri yapılıyor mecliste. Muhtemelen 27 Kasım gibi bu bütçe görüşmeleri bitecek. İlk gelecek yasal düzenleme de bu emeklilerin gelirini artırıcı yasal düzenlemeler gelmiş olacak ki bu Aralık ayı içinde bu çıksın ve Ocak ayındaki artış dönemine yani 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyonla birlikte yapılacak artışa yetişsin" ifadelerini kullandı.

Devamında Erdem "Bu böyle olursa herkese refah payı böyle olacak. Ama seyyanen artışlar olursa ya da refah payını farklı şekilde uygulamak olursa hani primi çok olana daha yüksek refah payı, primi az olana daha az refah payı gibi bir uygulama da olabilir. Bunları çok dediğim gibi takvim sıkıştı, bekleyip göreceğiz"

MEMUR EMEKLİLERİNE REFAH PAYI ETKİSİ

Memur emeklilerine refah payı etkisine de değinen Erdem, enflasyon ve toplu sözleşme kaynaklı artış oranının yüzde 8 civarı olduğunu vurgulayıp "Orada artış oranı farklı. %8 oluyor memurlar ve memur emeklilerinin. Burada da bir değişiklik olabilir. Yani bu aradaki iki puan fark da kapatılabilir, artışlar eşitlenebilir. Bu nereden kaynaklanıyor? İşte toplu sözleşme %5, %7'nin üzerine oluşan enflasyon farkı var.

O eklendiği zaman tabii 6 aylık enflasyondan daha düşük bir oran ortaya çıkıyor" diyerek tabloyu şu şekilde aktardı:

Erdem "Bir simülasyon yaptık. Yani hani refah payı bu olursa ne kadar olur maaşlar diye. Tabii oradaki seyyanen artışlarla farklı noktalara da gelebilir" dedi.