Bu sene sonunda başlayacak! “Yeterli Türk Lirası ve dövize ulaşıldı” dedi: 1 ayda 45 bin TL'ye kadar...

Bir ara yüzde 60 seviyesinin üzerinde seyreden mevduat faizlerinde aşağı yönlü hareketler hızlanmıştı. Ancak son verilere göre mevduat faizlerinde bir dengelenme süreci görülmeye başladı. Bu kapsamda Merkez Bankası’nın son istatistiklerine göre, 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53,89, 3 aya kadar vadede yüzde 58,47, 6 aya kadar vadede yüzde 51,45, 1 yıla kadar vadede yüzde 54,18, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 41,88 oldu.

Peki mevduat faizlerinde düşüş olacak mı? 1 milyon TL’nin ortalama net getirisi ne kadar oldu? Yatırımcılar mevduatta yüksek faiz elde etmek amaçlı vadeyi yıllık mı yapmalı? Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram Milliyet’e anlattı:

MERKEZ BANKASI FAZLA TL’Yİ ÇEKMEYE BAŞLADI

“Merkez Bankası uygulamış olduğu sıkı para politikasıyla birlikte piyasada fazla olan TL’yi çekmeye başladı. Hem depo ihalesi hem ters repo işlemleriyle bunu yaptı. Zorunlu karşılıkların artırılması ve sterilizasyon araçlarının kullanılması TL'yi çekmede etkili oldu.

“FAİZ UYGULAMASI RUTİNE DÖNDÜ”

İlk başlarda TL bulamayan bankalar faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalıyordu. Emekliler promosyon kampanyalarıyla birlikte piyasadan TL bulmaya çalışıyordu. Şu anda bankalar yeterli TL ve döviz tutarına ulaşmış oldu. Merkez Bankası’nın brüt rezervleri 150 milyar dolar düzeyinde. TCMB’nin yeterli döviz rezervi var. Bu kapsamda Suudi Arabistan ile yapılan swap anlaşmaları iptal edildi. Bankaların artık uygulayacağı faiz politikası rutine döndü diyebiliriz.

KADEMELİ FAİZ İNDİRİMİ GELİYOR

Şu anda dengelenme süreci başladı. Politika faizi yüzde 50’ler civarında. Fed’in olası faiz indirimiyle birlikte TCMB de olumlu algı oluşturmak, piyasayı yönlendirmek adına yıl sonunda küçük bir faiz indirimi yapabilir. Asıl faiz indirimi kademeli bir şekilde gelecek sene yapılacaktır.

BANKALARDA ORTALAMA MEVDUAT FAİZ ORANI NE?

Şu anda bankalarda faiz oranı yüzde 40 ile yüzde 48’ler civarında. Ortalamalara baktığımızda yüzde 45 seviyelerine geliyor. Ancak bu faiz oranı yatırdığınız para miktarına göre değişiyor.

1 MİLYON LİRASI OLAN NE KAZANIYOR?

1 milyon TL’nin net getirisi 38 bin TL ile 45 bin TL arasında seyrediyor.

VADE SEÇİMİ İÇİN İPUCU

Şu anda faiz oranları zaten pik yaptığı bir durumda. Bundan sonraki süreçte faizler düşüşe geçecektir. Dövizden dönecek olanlar treni kaçırmadan mevduata geçebilir. Ben vadeyi yıllık olarak belirlemenin daha kazançlı olduğunu düşünüyorum. Mevduat faizleri bu sene sonundan başlamak üzere gelecek yıl içerisinde bir miktar düşüşe geçecektir.”