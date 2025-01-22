FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bu skandalın sorumluları hesap versin! Grand Kartal Otel'de yanarak can veren insanların cenazelerini kızarmış piliç TIR'ına yüklediler

Bu skandalın sorumluları hesap versin! Grand Kartal Otel'de yanarak can veren insanların cenazelerini kızarmış piliç TIR'ına yüklediler

22.01.2025 10:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'daki Grand Kartal Otel'de hayatını kaybeden vatandaşların cenazeleri, üzerinde kızarmış piliç resmi olan TIR'ın dorsesinde bekletildi! Bu olay son dönemlerin en büyük skandalı olarak tarihe geçti. Kimliği tespit edilemeyen cesetlerin orada bekletilmesi ve bu görüntülerin basına yansıması sosyal medyada binlerce kişiyi isyan ettirdi.

Bu skandalın sorumluları hesap versin! Grand Kartal Otel'de yanarak can veren insanların cenazelerini kızarmış piliç TIR'ına yüklediler

Gazeteciler, sosyal medya içerik üreticileri, vatandaşlar sosyal medyadan bu duruma büyük tepki gösterdi! "Bolu'da can veren insanların cenazelerini koyacak başka araç bulamadınız mı?" sorusu adeta yürekleri dağladı. O TIR'ın oraya kim tarafından gönderildiği de ortaya çıktı.

Okulların tatil olmasıyla birlikte kış tatili yapmak isteyen yüzlerce vatandaş, Bolu'daki Kartalkaya'yı tercih etti. Grand Kartal Otel'de konaklayanlar gece adeta cehennemi yaşadı. Çocuklarıyla ölüm kalım savaşı veren aileler, seslerini duyuramayanlar adeta yüreğimizi yaktı.

tır

"YANARAK ÖLMÜŞ İNSANLARI ÜZERİNDE KIZARMIŞ PİLİÇ OLAN VE AĞZINIZA SAĞLIK YAZAN BİR TIR İÇİNE Mİ KOYMUŞLAR BEN Mİ KAFAMDA KURUYORUM?"

emre

BAŞAK

KIZARMIŞ PİLİÇ SKANDALI!

Facianın ardından hayatını kaybedenler morglara taşındı. Morglarda kimliği tespit edilemeyen kişiler, bir piliç şirketinin TIR'ına yüklendi. Soğuk hava deposu olarak kullanılan bu TIR'ın üzerinde kızarmış piliç resimleri olması akıllara ziyan bir hareket olarak yorumlandı.

bbbb

ccc

ÜZERİNDE DE "AĞZINIZA SAĞLIK YAZIYOR"

Aynı TIR'ın üzerinde yazan "Ağzınıza sağlık yazısı" da milyonları sinirlendirdi. Bu yaşananların ardından o TIR'ın oraya nasıl geldiği de ortaya çıktı. Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün bu TIR'ı hastaneye gönderdiği o sırada olayın sosyal medyaya düşmesiyle birlikte TIR'ın üzerinin örtüldüğü ifade edildi.

Bolu'daki Skandal Olay Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Bu durum insanlık adına utanç verici.
Yetkililerin bu olayın sorumlularını bulması gerekiyor.
Olayı duyduğumda inanamamıştım.
Bu tür facialar daha fazla önlenmeli.
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'İnsanlar kefenini 37 bin liraya satın aldı' Onlarca insanı kurtardılar, her sözleri derin yaralar açtı

'İnsanlar kefenini 37 bin liraya satın aldı' Onlarca insanı kurtardılar, her sözleri derin yaralar açtı

Bu skandalın sorumluları hesap versin! Grand Kartal Otel'de yanarak can veren insanların cenazelerini kızarmış piliç TIR'ına yüklediler

Bu skandalın sorumluları hesap versin! Grand Kartal Otel'de yanarak can veren insanların cenazelerini kızarmış piliç TIR'ına yüklediler

Oteli paylaşıp "Keyifliydi" dedi! Tepki yağınca...

Oteli paylaşıp "Keyifliydi" dedi! Tepki yağınca...

AK Parti'ye geçen Zorlu'ya Furkan Bölükbaşı'ndan çok sert tepki! "Kalk dediğimizde kalkacak, otur dediğimizde oturacaksın..."

AK Parti'ye geçen Zorlu'ya Furkan Bölükbaşı'ndan çok sert tepki! "Kalk dediğimizde kalkacak, otur dediğimizde oturacaksın..."

Otelin adı dillere düşmüş! Grand Kartal misafirlerinin isyanı: "Rezilsiniz, pişmanız"

Otelin adı dillere düşmüş! Grand Kartal misafirlerinin isyanı: "Rezilsiniz, pişmanız"

Ev hanımları ve öğrencilere maaşlı iş imkanı! Haftada 3 gün çalışıp...

Ev hanımları ve öğrencilere maaşlı iş imkanı! Haftada 3 gün çalışıp...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.