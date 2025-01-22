Bu skandalın sorumluları hesap versin! Grand Kartal Otel'de yanarak can veren insanların cenazelerini kızarmış piliç TIR'ına yüklediler

Gazeteciler, sosyal medya içerik üreticileri, vatandaşlar sosyal medyadan bu duruma büyük tepki gösterdi! "Bolu'da can veren insanların cenazelerini koyacak başka araç bulamadınız mı?" sorusu adeta yürekleri dağladı. O TIR'ın oraya kim tarafından gönderildiği de ortaya çıktı.

Okulların tatil olmasıyla birlikte kış tatili yapmak isteyen yüzlerce vatandaş, Bolu'daki Kartalkaya'yı tercih etti. Grand Kartal Otel'de konaklayanlar gece adeta cehennemi yaşadı. Çocuklarıyla ölüm kalım savaşı veren aileler, seslerini duyuramayanlar adeta yüreğimizi yaktı.

"YANARAK ÖLMÜŞ İNSANLARI ÜZERİNDE KIZARMIŞ PİLİÇ OLAN VE AĞZINIZA SAĞLIK YAZAN BİR TIR İÇİNE Mİ KOYMUŞLAR BEN Mİ KAFAMDA KURUYORUM?"

KIZARMIŞ PİLİÇ SKANDALI!

Facianın ardından hayatını kaybedenler morglara taşındı. Morglarda kimliği tespit edilemeyen kişiler, bir piliç şirketinin TIR'ına yüklendi. Soğuk hava deposu olarak kullanılan bu TIR'ın üzerinde kızarmış piliç resimleri olması akıllara ziyan bir hareket olarak yorumlandı.

ÜZERİNDE DE "AĞZINIZA SAĞLIK YAZIYOR"

Aynı TIR'ın üzerinde yazan "Ağzınıza sağlık yazısı" da milyonları sinirlendirdi. Bu yaşananların ardından o TIR'ın oraya nasıl geldiği de ortaya çıktı. Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün bu TIR'ı hastaneye gönderdiği o sırada olayın sosyal medyaya düşmesiyle birlikte TIR'ın üzerinin örtüldüğü ifade edildi.

Bolu'daki faciada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cansız bedenlerini, yakınları bir tırın dorsesinde teşhis edip teslim aldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada tepki çektipic.twitter.com/7iIu7eYmQu — Mynet (@mynet) January 21, 2025