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Bu sözler altın yatırımcılarını sevindirecek: ‘Fed ne yaparsa yapsın…’

20.06.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın ve dolar fiyatları resesyon endişeleriyle yeni haftaya temkinli bir başlangıç yaparken, hafta boyunca başta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmaları olmak üzere dünya genelinde para politikası yetkililerin sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında olacak. Altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak edilirken, State Street Global Advisors Baş Altın Stratejisti George Milling-Stanley’den flaş bir açıklama geldi.

Bu sözler altın yatırımcılarını sevindirecek: ‘Fed ne yaparsa yapsın…’

Dünya ekonomilerinde gittikçe artan resesyon endişesi riski varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Küresel merkez bankalarının enflasyon ve resesyon riskleri arasında para politikasında izleyecekleri yola ilişkin belirsizlikler pay piyasalarını baskılarken, bu hafta para politikası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

FED YETKİLİLERİ AÇIKLAMALARINI DEVAM ETTİRİYOR

Özellikle Fed Başkanı Powell'ın çarşamba ve perşembe gün yapacağı açıklamaların Fed'in gelecek döneme ilişkin adımlarına yönelik belirsizlikleri azaltacağı tahmin edilirken, Powell'ın daha da şahinleşmesinin ülkede resesyon fiyatlamasını güçlendirebileceğinden endişe ediliyor.

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Fed yetkilileri geçen haftaki para politikası toplantısında şahin duruşlarını korurken, 1994'ten bu yana ilk defa gerçekleşen 75 baz puanlık faiz artışının temmuz toplantısı haricinde de tekrar edilip edilmeyeceği soru işaretlerinin başında geliyor. Para piyasalarında yüzde 95 ihtimalle Fed'in temmuzda 75 baz puan faiz artışına gideceği fiyatlanırken, hafta sonu açıklamalarda bulunan Fed yetkilileri makroekonomik verilerde enflasyona ilişkin ipuçlarının politika kararlarında etkili olacağını dile getirdi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ülkenin resesyona girmeyeceğini düşündüğünü belirtirken, bankanın enflasyonla mücadelede faiz artışında geç kalmasının ülke ekonomisine zarar verdiğini söyledi. Fed üyesi Christopher Waller ise, makroekonomik verilerin beklentilerini karşılaması halinde Temmuz ayında da 75 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini dile getirdi.

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GÖZLER MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günü yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakacağını öngörüyor.

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PİYASALARDA SON DURUM

Bu gelişmelerle Dolar/TL ise cuma günü yüzde 0,1 artışla 17,3265'ten kapanmasının ardından bugün 17,34 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 18,26 liradan alıcı ile buluşuyor. Ons altın fiyatı 1842 dolardan değerlenirken, gram altın fiyatı ise 1028 lira seviyelerinde bulunuyor.

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“FED NE YAPARSA YAPSIN, ALTIN KAZANACAK”

Altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ederken State Street Global Advisors Baş Altın Stratejisti George Milling-Stanley, bu yılın başlarında altının Fed’den korkacak hiçbir şeyi olmadığını söyledi. Stratejist ayrıca, bunun doğru olduğunu kanıtladığını kaydetti. Milling-Stanley, bu hafta Fed ne yaparsa yapsın altının kazanacağını vurguladı.

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Bir yatırımcının ne kadar altına sahip olması gerektiği konusunda da Milling-Stanley, görüşlerini açıkladı. Stratejist, araştırmaların bir portföydeki optimal altın seviyesinin yüzde 10 civarında olduğunu gösterdiğini söyledi. Ayrıca çalkantılı zamanlarda bu seviyenin iki katına çıkabileceğini hatırlattı. Ve Milling-Stanley, “Bunlar çalkantılı zamanlar değilse, o zaman ne olduğunu bilmiyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fed
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