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Bu tahmini daha önce duymadınız! Emekli zammı için çok konuşulacak rakam

Yeni yılın gelmesiyle birlikte memur ve emekli zamları için pek çok rakam konuşuluyor. Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam için beklentiler artarken, SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir tahmin geldi.

Bu tahmini daha önce duymadınız! Emekli zammı için çok konuşulacak rakam
Cansu Çamcı

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ocak ayında maaşlarına yapılacak artışa çevrildi. Zam beklentileri yakından takip edilirken, emekli maaşlarına yönelik yeni değerlendirmeler de gündeme geliyor.

TGRT Haber canlı yayınına katılan Türkiye gazetesi yazarı ve SGK Baş Uzmanı İsa Karakaş, emekli zammının nasıl şekillenebileceğine ilişkin öngörülerini paylaştı. Özellikle ek zam ve zam oranına ilişkin konuşan Karakaş, daha önce gündeme gelmeyen bir zam ihtimaline işaret etti.

Bu tahmini daha önce duymadınız! Emekli zammı için çok konuşulacak rakam 1

"YÜZDE 10.62 ORANINDA BİR GÜNCELLEME BEKLİYORUZ"

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon kaynaklı zamlarıyla ilgili konuşan Karakaş, "SSK ve Bağkur emeklilerine %10.62 oranında bir güncelleme bekliyoruz. Bakın zam demiyorum güncelleme. Yani kayıpların telafisi, enflasyon farkı diyelim. Memur ve memur emekleri ise %8.56. Yani bunlar herhangi bir iyileştirme olmadığı takdirde olan rakamlar." ifadelerini kullandı.
Bu tahmini daha önce duymadınız! Emekli zammı için çok konuşulacak rakam 2

"EK ZAM SEYYANEN DEĞİL ORANSAL OLACAK"

Emekliye yapılacak ek zammın seyyanen değil oransal olacağını söyleyen Karakaş, "Seyyanen zammın maliyetini hesapladım. Bütçede SGK'ye ayrılan bütçe toplam 2 trilyon 266 milyar 365 milyon 277 bin. Eğer 15.000 TL bir seyyanen zam olursa bu bütçe sadece 3 ay, eğer 10.000 TL bütün emeklere seyyanen zam verilirse bu bütçe sadece 4 ay 17 gün yetiyor. Eğer 5.000 TL verilirse bu bütçe sadece 9 ay 4 gün yetiyor. Ve bu verilen bütçede en iyi ihtimalle benim hesaplamalarıma göre 3.805 TL bütün emeklere istisnasız bir seyyanen zam verilebilir. Sadece 3.805 TL. Ancak zam maktu bir rakam olmayacak. Oransal bir refah payı olacak." dedi.

Bu tahmini daha önce duymadınız! Emekli zammı için çok konuşulacak rakam 3

"BENİM ÖNGÖRÜM EN FAZLA YÜZDE 5 CİVARINDA ARTIŞ"

Seyyanen zam tahminini de açıklayan Karakaş, "Yılbaşına geldiğimiz zaman emekliler kesinlikle hayal kırıklığına uğrayacak. Şunu söyleyecekler bakın yüzde 10 civarı bir enflasyon var. Biz yüzde 5 fazlasını vereceğiz. Dolayısıyla yine emeklinin dişinin kovuğunu doldurmayacak. Benim öngörüm en fazla %5 civarında yılbaşında bir oransal artış yapabilirler." şeklinde konuştu.

Bu tahmini daha önce duymadınız! Emekli zammı için çok konuşulacak rakam 4

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammına ilişkin öngörülerini de paylaşan Karakaş, sözlerini şöyle tamamladı: "Asgari ücretin işverene maliyeti 53.137. Benim yaptığım hesaplamalara göre asgari ücret 36.500 TL civarı bir rakam olacak. Yüzde 30 gibi bir zam bekliyorum. Asgari ücret desteği ile işveren rahatlatılacak. "

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Anahtar Kelimeler:
emekli zammı
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