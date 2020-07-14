Bu yıl kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2020 kurbanlık fiyatları!

İlk günü 31 Temmuz’a denk gelecek olan Kurban Bayramı öncesinde kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kurbanlık fiyatları 2020 hakkında araştırma yapmaya başladı. Her sene değişen kurbanlık fiyatları doğrultusunda vatandaşlar da bütçelerine uygun alışveriş yapmayı amaçlıyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, geçen sene yaklaşık olarak 800.000 büyükbaş ve 2.7 milyon küçükbaş kurbanlık kesildiğini aktardı. Peki, bu yıl kurbanlık fiyatları ne olur? Kurban fiyatları 2020 büyükbaş ve küçükbaş ne kadar olacak? Kurban fiyatları 2020: Bu sene kurbanlık fiyatları ne kadar? Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak konusunda vatandaşlar kapsamlı bir araştırma yapmaya başladı. Aynı zamanda Kurban Bayramı için tosun, dana, koyun ve koç başta olmak üzere çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvanın satışına da başlandı. Bu yılki kurbanlık fiyatları konusunda açıklama yapan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Genel Başkanı Nihat Çelik, yem maliyetlerinin artışı ve Kovid-19’un olumsuz etkileri nedeniyle küçükbaş kurban fiyatları üzerinde geçen seneye oranla %10 artış olabileceğini dile getirdi. Ancak kurban fiyatları artış oranının il ve bölge bazında farklılık gösterebileceğini aktardı.

Küçük ve büyükbaş kurbanlık fiyatları 2020 yılı için geçen seneye göre bir miktar değişkenlik gösterecek. Ortalama canlı bir kurbanlığın kg fiyatının kuyruklu koyunlarda 24 TL ile 25 TL civarında, kuyruksuz koyunlarda ise 26 ile 27 TL civarında olduğunu belirten Çelik, küçükbaş kurbanlık fiyatları 2020 tahminlerini de dile getirdi. Nihat Çelik’in tahminlerine göre kurban fiyatları 2020 yılı için ortalama 1050 TL ile 1500 TL civarında olacak. Bu sene kurbanlık fiyatları hakkında araştırma yapan vatandaşlar, kurbanlık bulup bulamayacakları konusunda da merak içerisinde. Bu konuyu da değerlendiren Nihat Çelik, bu sene küçükbaş hayvan kesiminin daha fazla olacağını tahmin ettiklerini ve yeteri kadar kurbanlık bulunduğunu dile getirdi. Nihat Çelik, Bakan Bekir Pakdemirli’den gelen bilgilere göre 1.2 milyon büyükbaş ile 3.5 milyon küçükbaş kurbanlığın kesim için hazır olduğunu aktardı. Kurban hissesi ve 2020 kurban fiyatları ne kadar? Bu yıl kurbanlık fiyatları konusunda fiyatların ortalama 1050 TL ile 1500 TL civarında olacağını tahmin ettiklerini belirten Nihat Çelik, kurban hisse fiyatları konusunda da açıklama yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfının vekalet yolu ile kurban hissesi 2020 fiyatını yurt içi için 975 TL’ye, yurt dışı için 825 TL’ye çıkardığını hatırlattı.