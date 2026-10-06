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Bu yıl yapan için daha ucuz olacak: Asgari ücretle 80 bin TL artacak

Emeklilik planı yapanlar için borçlanma konusu da büyük önem taşıyor. SGK'ya yapılan askerlik, doğum, yurt dışı ve diğer hizmet borçlanmaları asgari ücrete göre belirlenirken borçlanma için bu yılın sonuna dek başvuranların asgari ücrete yapılacak artıştan etkilenmeyeceği öğrenildi.

Bu yıl yapan için daha ucuz olacak: Asgari ücretle 80 bin TL artacak
Hande Dağ

Emeklilik planlarında borçlanma ile ilgili detayları pek çok kişi tarafından dikkatle araştırılırken borçlanmanın yapıldığı döneme göre daha kazançlı çıkmanın mümkün olduğu kaydedildi.

Bu yıl yapan için daha ucuz olacak: Asgari ücretle 80 bin TL artacak 1

Emekli olmak için prim günü eksik olanlar, eksik günlerini tamamlamak adına SGK'ya borçlanma yapabilirken en yaygın borçlanmada ise askerlik ve doğum için olanlar var. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, yazısında, önceki yıllarda tüm borçlanmalarda, prime esas günlük kazancın yüzde 32'si oranında prim ödendiğini hatırlayıp 2026'da doğum borçlanması dışındaki tüm borçlanmalarda prim oranının yüzde 45'e çıkartıldığını belirtti. Kıvanç "Borçlanma yapmak artık daha maliyetli hale geldi" dedi.

Bu yıl yapan için daha ucuz olacak: Asgari ücretle 80 bin TL artacak 2

ASGARİ ÜCRET ZAMMI KRİTİK

Borçlanma primlerinin, brüt asgari ücret ile bunun 9 katı arasında değişen, kişinin kendi belirlediği kazanç tutarı üzerinden yapılabildiğini aktaran Kıvanç, genel olarak borçlanmaların brüt asgari ücret üzerinden yapıldığını belirtti. Kıvanç "Asgari ücrete yapılan zamlar, doğrudan borçlanma primlerini de artırıyor" ifadelerini kullandı.

Asgari ücretin 2024'te yüzde 49,11, 2025'te yüzde 30, 2026'da yüzde 27,01 arttığını anımsatan Kıvanç, yıllık enflasyonun yüzde 30 dolayında beklendiğinin dikkate alınması halinde asgari ücrete yeni yılda yapılacak artışın da bu orana yakın düzeyde olmasının mümkün göründüğünü kaydetti.

Bu yıl yapan için daha ucuz olacak: Asgari ücretle 80 bin TL artacak 3

ASKERLİK BORÇLANMASININ MALİYETİ ARTACAK MI?

SGK'ya en çok hizmet borçlanmasının askerlik için yapıldığını belirten Kıvanç, askerlik borçlanması için bu yılın sonuna kadar başvuru yapanların 1 günlük borçlanma için 495,45 TL prim ödediğini, askerliğini 18 ay yapan bir kişinin bu sürenin tamamını borçlanmak istediğinde 540 gün için 267.543 TL prim yatırdığını vurguladı. Öte yandan Kıvanç, aynı kişinin asgari ücrete yüzde 30 zam geldiğinde 347.806 TL prim ödeyeceğini, ödeyeceği prim tutarının yaklaşık 80 bin TL artacağını kaydetti.

Bu yıl yapan için daha ucuz olacak: Asgari ücretle 80 bin TL artacak 4

DOĞUM BORÇLANMASI MALİYETİ

Kadın işçi, memur ya da esnafın her bir çocukta 2 yıla kadar olmak üzere toplamda 3 çocuk için 6 yıla kadar doğum borçlanması yapabildiğini vurgulayan Kıvanç, doğum borçlanması yapanların her gün için 352,32 TL prim ödediğini, bir çocuk için 2 yıl doğum borçlanması yapan kadınların 2026'da 253.670 TL ödeyerek 720 gün kazandığını, iki çocuk için doğum borçlanması yapanın 507.340 TL, üç çocuk için doğum borçlanması yapanın da 761.011 TL prim ödediğini belirtip asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda bir çocuk için borçlanma yapanların 329.771 TL ödeyeceğini, bunun da borçlanma maliyetinde 76.101 TL artış anlamına geldiğini belirtti. Kıvanç "Borçlanma yapılacak çocuk sayısı arttıkça maliyet de ona paralel artacak" dedi.

Bu yıl yapan için daha ucuz olacak: Asgari ücretle 80 bin TL artacak 5

YURT DIŞI BORÇLANMASINDA MALİYET FARKI

Gurbetçi kadınların çoğunlukla 5400 gün yurt dışı borçlanması yaptığını aktaran Kıvanç, yurt dışı borçlanmasını 5400 gün üzerinden 2026'da yapan bir kadın gurbetçinin 2 milyon 675.430 TL prim ödediğini, asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde ise borçlanmayı gelecek yıl yapan gurbetçi kadının 3 milyon 478.059 TL prim ödemek zorunda kalacağını, borçlanma maliyetinin 802 bin 629 TL artacağını belirtti.

Bu yıl yapan için daha ucuz olacak: Asgari ücretle 80 bin TL artacak 6

BAĞ-KUR İHYA PRİMLERİ

"Bağ-Kur’luların prim borçları, geçmişte çıkartılan bazı kanunlar ile silinerek, borçlu olunan dönemin sigortalılık süreleri durduruldu. BAĞ-KUR’lular, primi tekrar ödemeleri halinde durdurulan sigortalılık sürelerini ihya ederek, emekliliklerine saydırabiliyorlar" diyen Kıvanç, ihya için 2026'da günlük 495,45 TL prim ödendiğini, yaklaşık 3 yıl, yani 1000 günlük süreyi ihya etmek isteyen Bağ-Kur'lunun bu yıl 495.450 TL prim ödeyerek emekliliğine saydırabileceğini belirtip, gelecek yıl ihya etmek istediğinde ise yaklaşık 645 bin lira ödeyeceğini ve cebinden 148 bin TL daha fazla para çıkacağını vurguladı.

Bu yıl yapan için daha ucuz olacak: Asgari ücretle 80 bin TL artacak 7

BAŞVURU TARİHİNE DİKKAT

Başvuruyu 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapanın avantajlı olacağını kaydeden Kıvanç, maliyet artışından etkilenmemek adına borçlanma başvurusunun 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapılmasının önemini işaret etti. Kıvanç "Ödemenin 2027 yılına sarkmasında bir sakınca bulunmuyor" dedi.

Bu yıl yapan için daha ucuz olacak: Asgari ücretle 80 bin TL artacak 8

Bu süreçle ilgili detayları da aktaran Kıvanç, "SGK başvuruyu aldıktan sonra ödenmesi gereken prim tutarını hesaplayarak tebliğ ediyor. Askerlik, doğum borçlanmalarında primler tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenebiliyor. Yurt dışı borçlanmalarında ise primlerin tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde ödenmesi gerekiyor. Eksik günlerini tamamlamak için borçlanma yapmayı planlayanların başvurularını bu yılın sonuna kadar yapmaları gerekiyor. Emekliliğe borçlanma ile hak kazananlar genellikle en düşük emekli aylığı alıyorlar. Prim gün sayısını biraz daha artırmaları emekli aylıklarını artırmıyor. Bu nedenle askerlik, doğum vs borçlanması yapanların sadece eksik günleri kadar borçlanma yapması yeterlidir. Ancak, ihya başvurusu yapan Bağ-Kur’luların prim borcu bulunan sürelerin tamamının primini ödemeleri gerekiyor. Kısmi ihya hakları bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

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