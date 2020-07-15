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Bu yöntemlerle MTV'yi taksitle ödeyebilirsiniz! Son 15 gün...

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.07.2020 10:30 | Son Güncelleme

1 Temmuz'dan itibaren Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksitinin ödemeleri başladı. Taşıt sahibi vatandaşların ödemesi gereken bu vergilerin son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olarak belirlendi. Araç sahiplerinin hakkındaki gelişmeleri heyecanla takip ettiği ve her yıl iki taksit halinde ödenen MTV için bankaların sunduğu fırsatları sizin için inceledik.

Bu yöntemlerle MTV'yi taksitle ödeyebilirsiniz! Son 15 gün...

Taşıt sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri geldi çattı. Her yıl ocak ve temmuz ayında iki taksit halinde ödenen MTV, trafik şube kaydı bulunan ve tescil edilen tüm motorlu kara taşıtları için ödenmelidir. Motorlu araçların trafik sicil kayıtlarının başlamasından hemen sonra ödenen MTV, aracın kaydının silinmesine kadar her yıl düzenli olarak ödenmek zorundadır. Vergi miktarı belirlenirken aracın taşıt değeri, yaşı ve kamyon, tır, otobüs, otomobil vs. olması gibi özellikleri dikkate alınır. Örneğin, hesaplamalarda otomobil ve motosikletlerde aracın silindir hacmi önemliyken, otobüslerde oturma kapasitesi, kamyonlarda ise azami toplam ağırlık önemlidir. Araç sahipleri MTV ödemelerini aracı kaydettirdikleri il veya ilçede bulunan vergi dairelerinden yapabilir. Son zamanlarda daha çok kullanılan pratik bir yöntemse anlaşmalı bankalar aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden ödeme yapmaktır. Bu aşamada da anlaşmalı bankaların -vergi dairelerinin aksine- MTV ödemede sunduğu fırsat ve ayrıcalıklar devreye giriyor. Sizin için bankaların MTV ödemede sunduğu fırsatları inceledik.

MTV TAKSİT KAMPANYALARI DETAYLARI NELERDİR?

HALKBANK:

MTV ödemelerinizi internet şubesi, Halkbank diyalog, Halkbank mobil ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde 3 takside bölebilirsiniz. Kampanyaya üst baremi ise 500 bin TL ile sınırlı.

GARANTİ BBVA:

İnternet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil şube ya da ATM'ler aracılığıyla yapılan MTV ödemenizi 2 takside bölebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden ödeme yaparken "Mobil ödeme" seçeneklerinden Garanti Pay'i seçerseniz 3 taksit, kredi kartı seçeneğini seçerseniz 2 taksit fırsatınız var. Kampanya 4 Ağustos'a kadar geçerlidir.

İŞ BANKASI:

4 Ağustos'a kadar geçerli olan kampanyada Maximum ya da Privia kredi kartlarınızla İşCep veya internet şubesinden yapacağınız MTV ödemeleri için 2 taksit, Maximum Mobil ya da Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden yapacağınız ödemeler için 3 taksit fırsatı var. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden ödeme yaparken mutlaka "Maximum Mobil ile Öde" seçeneğini kullanın, aksi halde taksit yapılmaz. Kampanyanın alt limiti 300 TL'dir.

VAKIFBANK:

Vakıfbank Worldcard ile bankanın tüm kanalları üzerinden -internet şube, şube, ATM, telefon vs.- faizsiz şekilde 3 taksitle ödeme yapabilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden ödeme yaparken de 2 takside bölünecek.

YAPI KREDİ:

Mobil uygulamada, internet şubesinde veya şubelerde 3 takside bölerek ödeyebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığı sitesinden öderken World Pay QR kodla 4 takside bölebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI:

Mobil şube, internet şube, ATM ve Gelir İdaresi Başkanlığı kanallarıyla 100 TL ve üzeri MTV ödemelerinizi 3 taksite bölebilirsiniz.

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