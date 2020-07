Bu yöntemlerle MTV'yi taksitle ödeyebilirsiniz! Son 15 gün...

Taşıt sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri geldi çattı. Her yıl ocak ve temmuz ayında iki taksit halinde ödenen MTV, trafik şube kaydı bulunan ve tescil edilen tüm motorlu kara taşıtları için ödenmelidir. Motorlu araçların trafik sicil kayıtlarının başlamasından hemen sonra ödenen MTV, aracın kaydının silinmesine kadar her yıl düzenli olarak ödenmek zorundadır. Vergi miktarı belirlenirken aracın taşıt değeri, yaşı ve kamyon, tır, otobüs, otomobil vs. olması gibi özellikleri dikkate alınır. Örneğin, hesaplamalarda otomobil ve motosikletlerde aracın silindir hacmi önemliyken, otobüslerde oturma kapasitesi, kamyonlarda ise azami toplam ağırlık önemlidir. Araç sahipleri MTV ödemelerini aracı kaydettirdikleri il veya ilçede bulunan vergi dairelerinden yapabilir. Son zamanlarda daha çok kullanılan pratik bir yöntemse anlaşmalı bankalar aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden ödeme yapmaktır. Bu aşamada da anlaşmalı bankaların -vergi dairelerinin aksine- MTV ödemede sunduğu fırsat ve ayrıcalıklar devreye giriyor. Sizin için bankaların MTV ödemede sunduğu fırsatları inceledik.