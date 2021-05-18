Buğday alım fiyatı ne kadar? 2021 buğday alım fiyatları açıklandı...

TMO Genel Müdürlüğü tarafından 2021 senesi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada hububat ve bakliyat hasadına bu ay başlandığı hatırlatıldı ve buğday alım fiyatı da yer aldı. Peki buğday alım fiyatı ne kadar?
TMO Genel Müdürlüğü, 2021 dönemi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ülkemizde hububat ve bakliyat hasadına bu ay başlandığı hatırlatılan açıklamada ülke genelinde hasadın, bugün itibarıyla buğday, arpa ve kırmızı mercimekte yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğu ifade edildi. Hasat başlangıcından itibaren bugüne dek piyasaların yakından izlendiği ve piyasaların gidişatına göre TMO politikalarının şekillendirildiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alım fiyatlarını duyurduğu da anımsatıldı.
Yapılan açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek için uyguladığı randevulu alım sisteminin sürdürüleceği belirtildi ve şu bilgiler söylendi;
"TMO, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 200 iş yerinde ve protokol imzalanan lisanslı depolarda (yaklaşık 170 nokta) alım faaliyeti gösterecektir. TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoculuk şirketleri www.tmo.gov.tr internet adresinde yayımlanmakta olup lisanslı depolara ürün teslim eden üreticiler, bu depolar üzerinden ürününü elektronik ürün senedi (ELÜS) ile TMO'ya satabilecekler. İş yerlerinde pazar günleri hariç haftanın 6 günü, lisanslı depolar üzerinden ise pazar günü de dahil her gün alım yapılacak. Üreticilerden bu yıl da boşaltma ücreti alınmayacak. Böylece üreticinin ton başına ilave 11,80 lira kazancı olacak. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak. Ürününü lisanslı depolar üzerinden ELÜS olarak TMO'ya satanlara ödemeler ise en geç üç gün içerisinde yapılacak."
Ofisin altyapısı uygun olan ticaret borsalarında hububat alımı yapacağını söyleyen açıklamada şöyle devam edildi;
"Ticaret borsası üzerinden alım yapan iş yerlerinde üreticiler, randevu almak suretiyle hem borsalar üzerinden hem de doğrudan iş yerlerine gelerek ürünlerini TMO'ya satabileceklerdir. Borsa üzerinden lisanslı depoya ürün teslim etmek isteyen üreticiler randevu almasına gerek duymadan ürününü istedikleri zaman ELÜS yoluyla TMO'ya satabilecek. Geçen yıl tonu 1650 olan Kırmızı/Beyaz Sert Ekmeklik Buğday fiyatı bu yıl yüzde 36,4 artırılarak ton başına 2 bin 250 lira olarak belirlendi. Buğdayın kalitesine göre açıklanan fiyatlar üzerine ayrıca yüzde 2 ilave fiyat uygulanacak. Bu şekilde kaliteli ürünün fiyatı ton başına 2300 liraya ulaşacaktır. Ortalama verimler dikkate alınarak Bakanlığımızca hububata ton başına 275 lira, bakliyata ise 910 lira prim ve destek verilmektedir."
MAKARNALIK BUĞDAYLAR
MAKARNALIK BUĞDAY (2.Grup)2.450
DÜŞÜK VASIFLI MAKARNALIK BUĞDAY 2.200
EKMEKLİK BUĞDAYLAR
SERT EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup) 2.250
DİĞER EKMEKLİK BUĞDAY (2.Grup) 2.200
DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK BUĞDAY 2.050
ARPA 1.750
ÇAVDAR-TRİTİKALE 1.750
YULAF 1.900
KIRMIZI MERCİMEK (1. Sınıf): 5.000
YEŞİL MERCİMEK (1. Sınıf): 4.150
NOHUT (1. Sınıf): 4.050
Okuyucu Yorumları 0 yorum