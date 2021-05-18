Buğday alım fiyatı ne kadar? 2021 buğday alım fiyatları açıklandı...

TMO Genel Müdürlüğü tarafından 2021 senesi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada hububat ve bakliyat hasadına bu ay başlandığı hatırlatıldı ve buğday alım fiyatı da yer aldı. Peki buğday alım fiyatı ne kadar?

BUĞDAY ALIM FİYATI NE KADAR? 2021 BUĞDAY ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI...

TMO Genel Müdürlüğü, 2021 dönemi hububat ve bakliyat alım fiyat ve politikalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ülkemizde hububat ve bakliyat hasadına bu ay başlandığı hatırlatılan açıklamada ülke genelinde hasadın, bugün itibarıyla buğday, arpa ve kırmızı mercimekte yaklaşık yüzde 1 seviyesinde olduğu ifade edildi. Hasat başlangıcından itibaren bugüne dek piyasaların yakından izlendiği ve piyasaların gidişatına göre TMO politikalarının şekillendirildiği belirtilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hububat ve bakliyat alım fiyatlarını duyurduğu da anımsatıldı.

Yapılan açıklamada, ofisin, üreticilerin iş yerleri önünde uzun süre beklemelerini önlemek için uyguladığı randevulu alım sisteminin sürdürüleceği belirtildi ve şu bilgiler söylendi;