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Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 16 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 16 Mart 2022 Çarşamba

16.03.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler haftanın üçüncü gününde de konuya ilişkin araştırma yapıyor. Rusya- Ukrayna savaşı ve dünyadaki son dakika gelişmeleri ekonomi ile birlikte kripto para fiyatlarına da yön vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 16 Mart 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 16 Mart Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? Kripto paralarda son durum 16 Mart 2022 Çarşamba

Bugün Bitcoin kaç Dolar? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasaları Rusya-Ukrayna savaşının 21. gününde kripto para alım, satımı yapmak isteyen kişiler ile ellerindeki parayı değerlendirmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 16 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar? Ethereum, Dogecoin, Ripple düştü mü, yükseldi mi? 16 Mart 2022 Çarşamba kripto paralarda son durum ve güncel fiyatlar haberimizde.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri 16 Mart Çarşamba günü yüzde 0,58 arttı. Bitcoin'in alış fiyatı 39.057,76, Bitcoin'in satış fiyatı 39.057,75 Dolar oldu.

BİTCOİN KAÇ TL? 16 MART 2022 ÇARŞAMBA

16 Mart Çarşamba günü Bitcoin alış fiyatı 571.415,03, Bitcoin satış fiyatı ise 571.414,88 TL oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 16 Mart Çarşamba günü yüzde 2,54 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.613,9400 Dolar, satış fiyatı ise 2.613,9300 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 16 MART 2022 ÇARŞAMBA

16 Mart Çarşamba günü Ethereum'un alış fiyatı 38.241,9422 TL, satış fiyatı 38.241,7959 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in 16 Mart Çarşamba günü yüzde 0,09 değer kaybetti. 16 Mart Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 0,1126, satış fiyatı ise 0,1125 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 16 MART 2022 ÇARŞAMBA

16 Mart Çarşamba günü Dogecoin alış fiyatı 1,6473 TL, satış fiyatı ise 1,6459 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple 16 Mart Çarşamba günü yüzde 0,35 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,7593 Dolar, satış fiyatı ise 0,7592 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 16 MART 2022 ÇARŞAMBA

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 11,1086 TL, satış fiyatı ise 11,1071TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
bitcoin Türk lirası Ethereum Kripto para Dogecoin
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