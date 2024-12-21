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Bunu yapmayan şoförler 1 Mart 2025'ten sonra trafiğe çıkamayacak! Araç muayenesinden geçebilmek için şartlar belli oldu

21.12.2024 14:57
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Son zamanlarda taksi şoförlerine yönelik şiddet gündemde yer alıyor. Ticari taksi sürücülerinin can güvenliğinin tehlikede olmasından dolayı yeni bir adım atılmıştı. Buna göre, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile 1 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araçlara kamera zorunluluğu getirildi. Aracına kamera ve acil durum butonu taktırmayan şoförler, trafiğe çıkamayacak.

Bunu yapmayan şoförler 1 Mart 2025'ten sonra trafiğe çıkamayacak! Araç muayenesinden geçebilmek için şartlar belli oldu

Taksi şoförlerine yönelik saldırıların artması ile beraber yeni bir adım atıldı. 1 Mart 2025 itibariyle kamera takılı olmayan ticari taksiler araç muayenesinden artık geçemeyecek. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, kamera olmayam ticari taksilere vize verilmeyeceğini ifade ederek, "Muayeneden geçemeyecekler. Şoför arkadaşlarımız için bu çok önemli" sözlerini kullandı.

Özkan, “1 Eylül 2024 tarihi itibariyle ticari araçlarda kamera, İçişleri Bakanlığının yönetmeliğiyle zorunlu hale getirildi. Bunun paralelinde, 1 Mart 2025'ten itibaren de tüm TÜVTÜRK vize istasyonlarında, kamera olmayan araçlara vize verilmeyecek; yani muayeneden geçemeyecekler. Olaylar yaşandıktan sonra, çözüm konusunda kameranın ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Esnafımız bu konuyla ilgili harekete geçti, kamera taktırmaya başladılar” şeklinde konuştu.

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7/24 TAKİPTELER

Özkan, haber merkezinde 7/24 bir görevlinin olduğunu, taksicinin muhtemel bir olayda butona basıp yardım istemesiyle hemen harekete geçildiğini ve polis ekipleri vasıtasıyla yardım ulaştırıldığını söyledi.

Taksicinin 'tehlike butonuna' basması ile tehlike sinyalinin çaldığını aktaran Özkan, sinyalin gelmesi ile beraber tehlikedeki şoförün kamerasınn aktif hale gelerek izlenmeye başladığını belirtti. Özkan, "Eğer tehlikeli bir durum söz konusuysa, emniyetle aracın konumu paylaşılıyor. Kamerayı birçok kişi takabiliyor; fakat görüntülere erişilmeyen kameranın kimseye faydası yok. Burada esnafımız, odamızın haber merkeziyle bağlantılı olan bir sistem içerisinde kameraları taktırmışsa, bu kameralar tehlike anında hemen sinyal veriyor ve gerekli kolluk kuvvetlerine durumu bildirebiliyoruz" cümlelerini kurdu.

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29 KASIM'DA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI!

Taksicilere yönelik şiddetin artması ile beraber 29 Kasım tarihinde Resmi Gazete'de kamera zorunluluğune ilişkin düzenleme yayımlanmıştı. Düzenleme ile taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirilmişti.

1 Mart 2025’ten sonra kamera olmayan ticari taksiler trafiğe çıkamayacağı gibi araç muayenesinde de vize verilmeyecek.

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İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tüvtürk taksi
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