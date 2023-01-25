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Burdur TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 25 Ocak CANLI YAYIN İZLE! Burdur TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı

25.01.2023 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur TOKİ kura çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken birçok kişi Ağlasun, Bucak, Çavdır, Gölhisar, Gölhisar Yusufça, Tefenni ve Merkez konutlarının sahibini bulacağı çekilişi canlı takip etmek için internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Burdur TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Kazananlar, saat 10.00'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi konferans salonunda yapılacak çekiliş sonrası erişime açılacak. İşte Burdur TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

Burdur TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 25 Ocak CANLI YAYIN İZLE! Burdur TOKİ KURA SONUÇLARI açıklandı mı? İşte sonuç sorgulama ekranı

TOKİ Burdur kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu. Ağlasun'da 133, Bucak'ta 178, Çavdır'da 220, Gölhisar'da 146, Gölhisar Yusufça'da 100, Merkez'de 200, Tefenni'de 139 konut bugün yapılacak çekilişle sahibini bulacak. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında "Burdur TOKİ kura sonuçları açıklandı mı?" sorunu araştırıyor. İşte TOKİ Burdur kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı...

TOKİ

BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Antalya1

BURDUR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Burdur Merkez kura sonuçları E-Devlet üzerinden erişime açılan ekran aracılığıyla sorgulanabilecek. Sonuçların o ekran üzerine eklenmesi ise ortalama 1 gün alabiliyor.

TOKİ ANKARA

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

toki rize

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

25 Ocak:

BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ 1400 /250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

BURSA İLİ ORHANGAZİ İLÇESİ ARAPZADE MAHALLESİ 150/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

TOKİ Samsun kura çekilişi saat kaçta

26 Ocak:

BURSA İLİ GÜRSU İLÇESİ DIŞKAYAKÖYÜ MAHALLESİ 360/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

BURSA İLİ İNEGÖL İLÇESİ KARALAR MAHALLESİ 480/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ
BURSA İLİ KESTEL İLÇESİ SEYMEN MAHALLESİ 750/250.000 SOSYAL KONUT PROJESİ

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