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Burs kesilmişti, karar çıktı: Geriye dönük ödeme yapılacak

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), ara dönemde başvuru yaptığı gerekçesiyle yüksek lisans bursu kesilen öğrencinin mağduriyetini gidererek, bursunun yeniden bağlanmasını ve geriye dönük ödenmesini sağladı.

Burs kesilmişti, karar çıktı: Geriye dönük ödeme yapılacak

KDK'nin dostane çözüm kararına göre, bir üniversitede yüksek lisans yapan öğrencinin aldığı öğrenim bursu, yüksek lisansa ara dönemde başvuru yaptığı gerekçesiyle kesildi.

Burs kesilmişti, karar çıktı: Geriye dönük ödeme yapılacak 1

KDK'YE BAŞVURDU

Bunun üzerine KDK'ye başvuran öğrenci, akademik başarısızlık, devamsızlık veya bursunun kesilmesini gerektiren disiplin veya mevzuat ihlali yapmadığını belirtti.

Öğrenci, kesilen bursunun geriye dönük ödenerek yeniden bağlanmasını istedi.

Burs kesilmişti, karar çıktı: Geriye dönük ödeme yapılacak 2

Başvuruyu inceleyen KDK, öğrencinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden bilgi ve belge talep etti.

Genel Müdürlük, öğrencinin bursunun ödenmeye başladığını ve alamadığı aylardaki bursunun da hesabına yatırılacağını KDK'ye bildirdi.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yüksek lisans burs Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)
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