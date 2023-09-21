Bursluluk sınavı 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları meb.gov.tr sorgulama

Bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bursluluk sınavına eylül ayında girdiler. Sınav 3 Eylül günü yapıldı. Sınavın başvuruları, 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrılacak. İşte bursluluk sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuçları MEB takvimine göre 22 Eylül tarihinde açıklanacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

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BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödenir.

