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Bursluluk sınavı 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları meb.gov.tr sorgulama

21.09.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursluluk sınavı sonuçları için araştırmalar giderek hızlanıyor. 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Sınav sorularının ve cevaplarının açıklanmasının ardından öğrenciler tahmini puanlarını hesapladılar. Peki, bursluluk sınavı 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Bursluluk sınavı 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Bursluluk sınavı (İOKBS) sonuçları meb.gov.tr sorgulama

Bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri bursluluk sınavına eylül ayında girdiler. Sınav 3 Eylül günü yapıldı. Sınavın başvuruları, 29 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl 70 binden 100 bine çıkarılan kontenjanın 30 bin burs kapasitesi de deprem bölgesine ayrılacak. İşte bursluluk sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursluluk sınav sonuçları MEB takvimine göre 22 Eylül tarihinde açıklanacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

bursluluk sınavı

BURSLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen ekim ayı başından itibaren ödenir.

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