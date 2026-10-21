Bütçedeki SGK detayı emekliye ek zam mı? Uzman isim açıkladı

2027 yılı bütçe teklifinin harcama kalemleri arasında Sosyal Güvenlik Kurumuna ayrılan kaynak dikkat çekti. 2027 bütçesinde SGK'ya yapılacak görev zararı ve bütçe transferlerinde yüzde 66'lık oldukça yüksek bir artış öngörülüyor. Peki, bütçeden SGK'ya aktarılan bu kaynağın 2/3 oranında artırılması ne anlama geliyor? Bu adımın arkasında hangi hesaplamalar olabilir ve bu artış milyonlarca emeklinin maaşına nasıl yansır? Merak edilen detayları SGK Uzmanı Emin Yılmaz değerlendirdi.

"EMEKLİ MAAŞLARINA DA BİR ARTIŞ SAĞLAYABİLİR"

CNN Türk yayınında konuşan Yılmaz, "Bütçeden SGK'ya yapılacak transferlerin %66 oranında artırılması hükümetin 2027'de emekliyi enflasyona ezdirmeme ve enflasyon farkının üzerine ek bir refah payı verme hazırlığı olarak okunabilir mi?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

"Tabii ki okunabilir ama ilk önce bir takvime göz atmak lazım. Sosyal güvenlikle ilgili olan görüşmeler 3 Kasım'da, Hazine Bakanlığının görüşmeleri ise 5 Kasım üzerinden değerlendirilecek. Burada bakıldığı zaman bütçe rakamları üzerinden genel bütçede yüzde 38.7'lik bir artış var. Sosyal güvenlik kıstasıyla ilgili olanda da %66'lık bir artış gözüküyor. Genel bütçe rakamı 27.3 trilyon, harcama kısmına gelince 23.4 trilyon üzerinden de bir gelir gibi değerlendiriliyor"

Devamında Yılmaz "Buradaki o yüzde 66'lık artış neye işaret olabilir? Sizin de belirttiğiniz gibi bu emekli maaşlarına da bir artış sağlayabilir. Çünkü bununla ilgili özellikle sosyal güvenlik harcamalarının nereye gittiğini şöyle bir bakarsak; burada Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşlarına işte ek zam, sosyal destekler şeklinde hatta ve hatta sigorta prim teşvikleri ve destekler şeklinde değerlendiriliyor. Biraz daha açacak olursak sizin de bildiğiniz gibi genel sağlık sigortası borcu olanların hastane üzerinden her sene borcu varsa bile devlet hastanesi, şehir hastanesine giderekten ücretsiz sağlık tedavilerini oluyorlar. İşte bunlar kurum üzerinden finanse ediliyor. 16 tane Sosyal Güvenlik Kurumunun vermiş olduğu işverenlere teşvikler var. Burası da aynı şekilde buradan gidiyor. Asgari ücret desteği var. Asgari ücret desteğinin bugün itibarıyla gelir vergisinin en alt tabanda kalan işçimizin 4.211 lira 25 kuruş, 250.69 kuruş da damga vergisi olmak üzere 2022'den bu tarafa alınmıyor. İşte burası da buradaki bütçeden karşılanıyor. Aynı şekilde yılbaşında vatandaşlık maaşını konuştuk defalarca. Ola ki buradaki süreç de hızlanır da her aileye bir en az asgari ücret nezdinde para girmesiyle ilgili de bir destek verilirse o da buradan kaynak sağlanacak" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yılmaz "Ama en çok da emeklilerimiz merak ediyor. Emeklilerimiz, işte asgari ücretlilerimiz, keza memurlarımız... Buradaki bütçe üzerinden de bunların sağlanacağını tahmin ediyoruz ama yine bütçe meclise gelip de görüşmeler, rakamlar tam olarak netleştikten sonrasında biraz daha somut şeyler söyleyebiliriz" dedi.

"BÜTÇENİN BURADAKİ ÇIKIŞI VASITASIYLA EKSTRA BİR SEYYANEN ZAM, EKSTRA BİR ÖDENEK, EK ÖDEME ŞEKLİNDE DE BUNU DEĞERLENDİREBİLİRİZ"

"Yüzde 66'lık bu artış Ocak ayında en düşük emekli maaşında beklentilerin üzerinde bir artış yapılacağının veya kök maaş sorununa kalıcı bir neşter vurulacağının işareti olabilir mi?" sorusuna yanıt olarak ise Yılmaz "Olabilir. Biz hesaplamaları gün aşırı yapıyoruz. Bununla alakalı bakıldığı zaman bu yıl sonundaki enflasyonu yüzde 29,60 merkez bankası piyasa katılımcıları anketi üzerinden değerlendirdik ve onunla ilgili de bu yılbaşına 10.08'lik bir SSK-Bağ-Kur emeklisine, memur ve memur emeklisine ise 8.02'lik bir artış söz konusu olabilir. Ama bütçenin buradaki çıkışı vasıtasıyla ekstra bir seyyanen zam, ekstra bir ödenek, ek ödeme şeklinde de bunu değerlendirebiliriz. İlerleyen dönemlerde tam bütçe rakamları netleştiği takdirde biraz daha somut şekilde konuşacağız. Çünkü bu 2027 bütçesi. 2027 Ocak'ta bir emeklimiz zam alacak. Dönecek 2027 Haziran ayını enflasyon verileri netleştikten sonra Temmuz içinde alacak. Her ikisi için de konuşulabilir. Dolayısıyla meclise geldikten sonra biraz daha somut ifadelerle bunu anlatabileceğiz" dedi.

"Şöyle mi anlamalıyız; sadece maaş zammı ve bayram ikramiyesi değil emeklilerin alım gücünü artırmak adına konuşulan kira, doğal gaz, elektrik veya ulaşım desteği gibi ek sosyal paketler de olduğunu biliyoruz, bütçeden SGK'ya aktarılacak kaynak 2027'de emeklilere yönelik bu tarz yeni destek kalemlerini de içinde barındırıyor olabilir diye anlıyorum sözlerinizden" şeklinde soruya da "Çok doğru. Yine kurum bünyesinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları var. Bunlar Aile ve Çalışma Bakanlığı bünyesi üzerinden de ekstra sosyal destekler de veriliyor. Buradaki sosyal desteklere bakıldığı zaman 44'ün üzerinde sosyal destek var. Buradaki sosyal desteklerin artış oranları hep memur maaş katsayısı üzerinden değerlendiriliyor. Dolayısıyla bu da bütçe üzerinden harcamalar yapılacağından ötürü buradaki artışı oraya da yorabiliriz. Çünkü bu yılı Sayın Cumhurbaşkanı aile yılı olarak nitelendirmişti. Dolayısıyla da aile kutsal bir dinamik, kutsal bir yapı olduğu için onların darda kalması, özellikle ihtiyaç sahiplerinin bu yönde giderilmesiyle ilgili vatandaşlık maaşının kanun teklifi de netleştiği zaman rakamları biraz daha somut bir şekilde söyleyebiliriz" yanıtını verdi.