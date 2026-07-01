FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bütçeni En Çok Ne Zorluyor?

Maaş yattığı gibi eriyip gidiyor mu? Ay sonunu getirmeye çalışırken "Ben bu parayı nereye harcadım?" diye düşünmekten yorulduysan yalnız değilsin. Hepimiz bütçemizi bir şekilde denkleştirmeye çalışıyoruz ama evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor. Sorun gerçekten gelirinin az olmasında mı yoksa bir türlü engel olamadığın alışveriş dürtülerinde mi? Eğer bütçeni asıl zorlayan şeyin ne olduğunu yüzleşerek öğrenmek istiyorsan seni hemen teste alalım!

Bütçeni En Çok Ne Zorluyor?

Bütçeni ne zorluyor?

1/8

İlk sorumuzla başlayalım: Maaşını ayın hangi gününde alıyorsun?

Ay başında alıyorum.
Ayın 10'unda.
Ay ortası.
Ay sonuna doğru.
2/8

Maaşınla yaptığın ilk şeyi öğrenebilir miyiz?

Maaşınla yaptığın ilk şeyi öğrenebilir miyiz?
Faturaları ödemek.
Kirayı yatırmak.
Kart borçlarını ödemek.
Yatırım için biraz kenara ayırmak.
Başka bir şey.
3/8

Sence şu an aldığın maaşın 2 katını alsan, harcama alışkanlıkların değişir mi?

Sence şu an aldığın maaşın 2 katını alsan, harcama alışkanlıkların değişir mi?
Ay sonunu zor getiriyorum valla. Kesinlikle değişir.
Yani... Biraz birikim yaparım gibi.
Her şeye zam geliyor, pek bir şey değişmez gibi.
Kesinlikle değişmez. Güzel olurdu yatırım için.
4/8

Alışveriş bağımlılığı gerçek mi sence?

Alışveriş bağımlılığı gerçek mi sence?
Evet gerçek. Kendimden biliyorum.
Aslında cezbedici kampanyalar olmasa alışveriş çok yapılmaz gibi.
Yok ya. İnsan kendini kandırıyor bence.
Bilmem, hiç öyle bir alışkanlığı olan birine rastlamadım.
5/8

Devam edelim! Alışveriş sepetine şöyle bir göz attığında en önemsiz şey ne oluyor genelde?

Devam edelim! Alışveriş sepetine şöyle bir göz attığında en önemsiz şey ne oluyor genelde?
Atıştırmalıklar.
Kişisel bakım ürünleri. Evde oluyor ama stok yapıyorum.
Şu son çıkan meyveli içeceği almalıydım ama...
Hiçbir şey. Sepetim hep gerekli şeylerle dolu oluyor.
6/8

Arkadaşların dışarı çıkma planı yapmış, bütçen yok ama biri "Ben borç olarak veririm sana bir şeyler." diyor. Kabul eder miydin?

Arkadaşların dışarı çıkma planı yapmış, bütçen yok ama biri "Ben borç olarak veririm sana bir şeyler." diyor. Kabul eder miydin?
Borcuma sadık biri olduğum için kabul ederdim.
Nerede ve ne zaman buluşuyoruz?
Bir kereliğine kabul ederdim ama bir daha yapmazdım.
Cebimde para yoksa nereye gidiyorum? Kır dizini otur evinde işte.
7/8

Yaratıcı reklamlar ilgini çekiyor mu?

EVET
HAYIR
8/8

Son olarak şunu soralım: Para biriktirebilme konusunda ne durumdasın?

Son olarak şunu soralım: Para biriktirebilme konusunda ne durumdasın?
Ne siz sorun ne de ben söyleyeyim.
Biriktirdiğim bir miktar para var. Sadece dört haneli.
Biriktirdiğim parayla birkaç ay çalışmasam geçinirim.
1 yıllık kiramı ödeyecek kadar param var.
Anahtar Kelimeler:
ING Para Mevzuları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.