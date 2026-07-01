Bütçeni En Çok Ne Zorluyor?

1/8
İlk sorumuzla başlayalım: Maaşını ayın hangi gününde alıyorsun?
2/8
Maaşınla yaptığın ilk şeyi öğrenebilir miyiz?
Yatırım için biraz kenara ayırmak.
3/8
Sence şu an aldığın maaşın 2 katını alsan, harcama alışkanlıkların değişir mi?
Ay sonunu zor getiriyorum valla. Kesinlikle değişir.
Yani... Biraz birikim yaparım gibi.
Her şeye zam geliyor, pek bir şey değişmez gibi.
Kesinlikle değişmez. Güzel olurdu yatırım için.
4/8
Alışveriş bağımlılığı gerçek mi sence?
Evet gerçek. Kendimden biliyorum.
Aslında cezbedici kampanyalar olmasa alışveriş çok yapılmaz gibi.
Yok ya. İnsan kendini kandırıyor bence.
Bilmem, hiç öyle bir alışkanlığı olan birine rastlamadım.
5/8
Devam edelim! Alışveriş sepetine şöyle bir göz attığında en önemsiz şey ne oluyor genelde?
Kişisel bakım ürünleri. Evde oluyor ama stok yapıyorum.
Şu son çıkan meyveli içeceği almalıydım ama...
Hiçbir şey. Sepetim hep gerekli şeylerle dolu oluyor.
6/8
Arkadaşların dışarı çıkma planı yapmış, bütçen yok ama biri "Ben borç olarak veririm sana bir şeyler." diyor. Kabul eder miydin?
Borcuma sadık biri olduğum için kabul ederdim.
Nerede ve ne zaman buluşuyoruz?
Bir kereliğine kabul ederdim ama bir daha yapmazdım.
Cebimde para yoksa nereye gidiyorum? Kır dizini otur evinde işte.
7/8
Yaratıcı reklamlar ilgini çekiyor mu?
8/8
Son olarak şunu soralım: Para biriktirebilme konusunda ne durumdasın?
Ne siz sorun ne de ben söyleyeyim.
Biriktirdiğim bir miktar para var. Sadece dört haneli.
Biriktirdiğim parayla birkaç ay çalışmasam geçinirim.
1 yıllık kiramı ödeyecek kadar param var.
Okuyucu Yorumları 0 yorum