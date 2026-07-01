Bütçeni En Çok Ne Zorluyor?

Bütçeni ne zorluyor?

1/8 İlk sorumuzla başlayalım: Maaşını ayın hangi gününde alıyorsun? Ay başında alıyorum. Ayın 10'unda. Ay ortası. Ay sonuna doğru.

2/8 Maaşınla yaptığın ilk şeyi öğrenebilir miyiz? Faturaları ödemek. Kirayı yatırmak. Kart borçlarını ödemek. Yatırım için biraz kenara ayırmak. Başka bir şey.

3/8 Sence şu an aldığın maaşın 2 katını alsan, harcama alışkanlıkların değişir mi? Ay sonunu zor getiriyorum valla. Kesinlikle değişir. Yani... Biraz birikim yaparım gibi. Her şeye zam geliyor, pek bir şey değişmez gibi. Kesinlikle değişmez. Güzel olurdu yatırım için.

4/8 Alışveriş bağımlılığı gerçek mi sence? Evet gerçek. Kendimden biliyorum. Aslında cezbedici kampanyalar olmasa alışveriş çok yapılmaz gibi. Yok ya. İnsan kendini kandırıyor bence. Bilmem, hiç öyle bir alışkanlığı olan birine rastlamadım.

5/8 Devam edelim! Alışveriş sepetine şöyle bir göz attığında en önemsiz şey ne oluyor genelde? Atıştırmalıklar. Kişisel bakım ürünleri. Evde oluyor ama stok yapıyorum. Şu son çıkan meyveli içeceği almalıydım ama... Hiçbir şey. Sepetim hep gerekli şeylerle dolu oluyor.

6/8 Arkadaşların dışarı çıkma planı yapmış, bütçen yok ama biri "Ben borç olarak veririm sana bir şeyler." diyor. Kabul eder miydin? Borcuma sadık biri olduğum için kabul ederdim. Nerede ve ne zaman buluşuyoruz? Bir kereliğine kabul ederdim ama bir daha yapmazdım. Cebimde para yoksa nereye gidiyorum? Kır dizini otur evinde işte.

7/8 Yaratıcı reklamlar ilgini çekiyor mu? EVET HAYIR