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BUYSAD Başkanı: Tencere enflasyonu yüzde 30,23’e çıktı

03.11.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon kalemleri arasında endüstriyel yemek endeksinin de olması gerektiğini bildirdi. BUYSAD Başkanı Dönmez, ekim ayında tencere enflasyonunun yüzde 1,23 artarak 10 aylık dönemde yüzde 30,23’e çıktığını belirtti.

Başkan Dönmez, ekim ayında tencere enflasyonunun yüzde 1,23 artarak 10 aylık dönemde yüzde 30,23’e çıktığını belirterek, “Hâlbuki genel enflasyon geçen ay yüzde 19,58’di. Arada 10 puanlık bir fark var. İşte biz bu farkı müşterilerimize anlatmakta çok zorlanıyoruz. Bu yüzden TÜİK’in endüstriyel yemek endeksi açıklaması gerekli” dedi.

"MÜŞTERİLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYORUZ"

Gıda fiyatlarının artmasının toplumun bütün kesimlerini olumsuz etkilediğini, ancak bu konuda en büyük sıkıntıyı hazır yemek sektörünün çektiğini dile getiren Coşkun Dönmez, ham madde artışı sebebiyle menü fiyatlarını kısa aralıklarla güncellemek zorunda kaldıklarını bu kez de müşterileri ile karşı karşıya geldiklerini söyledi.

Sürekli artan mâliyetlerini müşterilerine açıklamakta çok zorlandıklarını vurgulayan Coşkun Dönmez, “Bizim ana hammaddemiz gıda. Gıdaya sürekli zam geldiği için menü fiyatlarımızı arttırmak zorundayız. Ama müşterilerimiz de her ay açıklanan genel enflasyona bakarak buna sıcak bakmıyor. Sektördeki kıyasıya rekabet de buna eklenince kâr edemez, yatırım yapamaz hâle geliyoruz. Bu yüzden kaliteli hizmet sunmakta çok zorlanıyoruz. Hatta zarar etmeye başlıyoruz. Bu duruma hep birlikte çözüm bulmak zorundayız” diye konuştu.

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"ÇARE ENDÜSTRİYEL YEMEK ENDEKSİ"

Coşkun Dönmez, TÜİK tarafından her ay tüketici fiyat endeksi açıklanırken üretici fiyat endekslerinin de kalem kalem açıklandığını söyledi. Dönmez şöyle konuştu:

TÜİK her ay hizmet üretici, yurt dışı üretici, yurt içi üretici, ziraî girdi ve üretici fiyat endeksi kalemlerini ayrı ayrı açıklıyor. Biz de endüstriyel yemek sanayicileri olarak TÜİK’ten bu kalemlere ilave olarak endüstriyel yemek fiyat endeksi de açıklamasını talep ediyoruz. TÜİK tarafından böyle bir kalem açıklanırsa müşterilerimize maliyetlerimizdeki artışı anlatmakta zorlanmayacağız.

Bu taleplerini BUYSAD ve YESİDEF olarak TÜİK’e resmî bir yazı ile ileteceklerini de söyleyen Başkan Dönmez, ayrıca kısa süre önce gerçekleştirdikleri BTSO ziyareti sırasında da konunun TOBB düzeyinde takip edilmesini talep ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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