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"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

21.01.2025 10:33
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Gece yarısı gelen son dakika haberi Türkiye'yi derinden yaraladı! Okulların kapanmasıyla birlikte Bolu'daki Kartalkaya'ya giden vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel alev alev yandı. Restorandan başlayan yangın sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların sayısı ise 32'yi aştı.

"BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN" Çok sayıda kişiye mezar olan otelin hesabından saatler önce paylaşıldı! "Seni çağırıyor"

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel, gece yarısı adeta cehennem yaşadı. 234 kişinin konakladığı oteldeki yangın sonrası 10 kişi vefat etti. Mazhar Murtezaoğlu isimli iş insanının otelindeki yangın, Türkiye'yi hüzne boğdu.

SAATLER ÖNCE PAYLAŞMIŞ: "DAĞLAR SENİ ÇAĞIRIYOR"

MYNET DETAY | Otelin sosyal medya hesabından yangından saatler önce paylaşılan bir gönderi ortaya çıktı. Grand Kartal Otel'in yangından saatler önce Instagram hesabından bir hikaye paylaştığı bu hikayede de "Köroğlu Dağları seni çağırıyor" diyerek reklam yaptığı belirlendi.

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3 GÜN ÖNCEKİ GÖNDERİ: "BÜYÜLÜ BEYAZDA İZ BIRAKIN"

Otelin Instagram hesabının çok sık kullanıldığı bol bol reklam yapıldığı da ortaya çıktı. Geceliğinin ortalama 20 bin TL ile 30 bin TL arasında değiştiği otel, Kartalkaya'nın en pahalı otelleri arasındaydı...

AA-20250121-36813285-36813284-KARTALKAYA_KAYAK_MERKEZINDE_BIR_OTELDE_YANGIN_CIKTI

Grand Kartal Otel son paylaşımında, "Kartalkaya'nın büyülü beyazında izini bırakmaya hazır mısın?" notunu düştü. 3 gün önce paylaşılan bu gönderi şimdi başsağlığı mesajlarıyla doldu...

Otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti, çarşafla inmeye çalıştılar Otelde can pazarı! Yardım çığlıkları kahretti, çarşafla inmeye çalıştılar
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Bolu kartalkaya kayak merkezi Grand Kartal Otel
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