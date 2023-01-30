Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) halka arzında bugün talep toplama süreci son bulacak. Talepler, bugün (30 Ocak) saat 17:00’a kadar devam edecek. 3 iş günü talep toplayan şirketin (BVSAN) halka arz süreci bugün tamamlanmış olacak. Yatırımcılar ise Bvsan ne zaman işlem görecek? BVSAN Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte ayrıntılı bilgiler...

BVSAN BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(BVSAN) Bülbüloğlu Vinç halka arz tarihleri 26-27-30 Ocak 2023 (Perşembe, Cuma, Pazartesi) olarak belirlendi. Talepler, bugün (30 Ocak) saat 17:00’a kadar devam edecek.

(BVSAN) Bülbüloğlu Vinç halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 veya 2 Şubat 2023 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

BVSAN NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

BVSAN Bülbüloğlu halka arz sürecinin sona ermesiyle birlikte Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih de belli olacak. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

