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Bvsan ne zaman işlem görecek? BVSAN Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı?

30.01.2023 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BVSAN Bülbüloğlu talep toplama işlemi bugün sona eriyor. 26-27-30 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan talep toplama sürecinin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Talepler, bugün (30 Ocak) saat 17:00’a kadar iletilebilecek. Peki, Bvsan ne zaman işlem görecek? BVSAN Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkıda ayrıntılı bilgiler...

Bvsan ne zaman işlem görecek? BVSAN Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı?

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) halka arzında bugün talep toplama süreci son bulacak. Talepler, bugün (30 Ocak) saat 17:00’a kadar devam edecek. 3 iş günü talep toplayan şirketin (BVSAN) halka arz süreci bugün tamamlanmış olacak. Yatırımcılar ise Bvsan ne zaman işlem görecek? BVSAN Bülbüloğlu halka arz sonuçları açıklandı mı? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar. İşte ayrıntılı bilgiler...

BVSAN BÜLBÜLOĞLU HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

(BVSAN) Bülbüloğlu Vinç halka arz tarihleri 26-27-30 Ocak 2023 (Perşembe, Cuma, Pazartesi) olarak belirlendi. Talepler, bugün (30 Ocak) saat 17:00’a kadar devam edecek.

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(BVSAN) Bülbüloğlu Vinç halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından 1 veya 2 Şubat 2023 tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

BVSAN NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

BVSAN Bülbüloğlu halka arz sürecinin sona ermesiyle birlikte Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih de belli olacak. Konu hakkında resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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Borsa İstanbul

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