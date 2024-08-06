BYD'nin ardından bir Çinli Chery de daha rotayı Türkiye'ye kırdı! İki il öne çıktı

Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'ye yatırım kararı almış ve geçtiğimiz ay imzalar atılmıştı. Yapılan anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyor.

İKİNCİ ÇİNLİ FİRMA CHERY

Bu gelişmenin ardından bir Çinli otomotiv devi daha rotasını Türkiye'ye çevirdi. CNBC-e'den Emre Eser'in haberine göre

şu an imzaya en yakın ikinci yabancı yatırımcı bir diğer Çinli otomotiv devi Chery.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hem Türkiye pazarındaki güçlü büyümesini sürdürmek hem de Türkiye üzerinden Avrupa ve diğer yakın pazarlara daha fazla ihracat yapmak isteyen Chery, yatırım için Ankara ile görüşmelerini sürdürüyor.

Ancak fabrikanın kurulacağı yer seçimi ve Chery'in içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talebinde bulunması görüşmelerin uzamasına neden oluyor. Türkiye; hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda verilecek teşviklerin esnetilemeyeceğini belirtiyor.

SAMSUN VE MANİSA ÖNE ÇIKTI

Chery'nin Türkiye'de kurmayı düşündüğü fabrika için şimdiye kadar Samsun ve Manisa alternatiflerini değerlendirdiği belirtiliyor. Sürecin Eylül ayı ile birlikte daha da netlik kazanacağı öngörülüyor.

Chery'den sonra yatırıma en yakın başka bir otomotiv üreticisinin de yine bir Çinli olan MG olduğu söyleniyor.