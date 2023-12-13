ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİNDE SON DURUM 13 ARALIK 2023: Çalışan emeklilere ikramiye ne zaman yatacak, hangi tarihte?

Çalışan emekliler 5000 TL ikramiye alamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışan emeklilerin ve çiftçilerin de 5 bin liralık ikramiyeden faydalanacağını ifade etmişti. Buna göre toplamda 4 milyon 680 bin çalışan emekli ve ÇKS'lilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacak. İşte, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü itibarıyla çalışan emekliye 5000 TL emekli ikramiyesinde son durum...

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YATACAK?

Çalışan emeklilere 5 bin TL verilmesini içeren önerge, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklendi. Çalışan emeklilere ikramiye çalışması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından tamamlanacak.

Çalışan emeklilere 5 bin TL ödeme tarihleri henüz belli değill.

Konuya dair açıklama yapıldında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..

ÇKS'YE KAYITLI OLAN ÇİFTÇİLER 5000 TL İKRAMİYE ALACAK MI?

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.





