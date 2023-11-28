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ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE 2023: ÇKS'ye kayıtlı olan çiftçilere ve çalışan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

28.11.2023 08:15 | Son Güncelleme:
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Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemesi ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir defaya mahsus olarak ödenen 5000 TL ikramiyeden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçiler ile çalışan emekliler faydalanamamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuya dair talimat verdi. Peki, çalışan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte, çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum..

ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE 2023: ÇKS'ye kayıtlı olan çiftçilere ve çalışan emeklilere 5 bin TL emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olurken konuya dair basında yer alan haberler ve yapılan son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olmak üzere yılda 2 kez ödenen emekli ikramiyesi bu yıl cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle bir defaya mahsus olmak üzere 3 kere ödendi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ödemelerini aldı fakat çalışan emeklilere ve ÇKS kayıt sistemine kayıtlı çiftçiler ikramiyeden faydalanamadı. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesi için harekete geçildi. İşte, 28 Ekim 2023 Salı günü itibarıyla çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyede son durum..

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ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada toplamda 4 milyon 680 bin çalışan emekli ve ÇKS'lilere 5000 TL ikramiye ödemesi yapılacağını ifade etti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çalışan emeklilere de 5 bin TL verilmesine ilişkin detaylı bir çalışma var. Kapsamı ve detayları çalışma sonrasında ortaya çıkacak."

Teklifin yasalaşması ile birlikte Aralık ayının 15’inden sonra daha önce kapsam dışı kalan emekliler ikramiyelerini almış olacaklar.

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ÇALIŞAN EMEKLİLERE 5000 TL İKRAMİYE ÖDENECEK! ÇALIŞMA TBMM'YE GELİYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine iki bakanlık çalışmalarını tamamladı. Kanun teklifi 28 Kasım'da TBMM’ye gelecek ve torba yasaya 80. Madde olarak eklenecek.

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Teklifin yasalaşmasının ardından 12.2 milyon çalışmayan emekliye kapsayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi, yeni düzenleme ile birlikte 15 milyon 120 bin emeklinin tamamına ödenmiş olacak. Yasa çıkana kadar emekliye ayrılmış olanlar da ikramiye imkanından faydalanacaklar.

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