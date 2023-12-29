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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE HESAPLARA YATIYOR! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı!

29.12.2023 08:00 | Son Güncelleme:
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Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada çalışan emeklilerin ikramiye ödemelerinin hesaplara aktarılacağı tarihi açıkladı. Birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı? Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak?

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE HESAPLARA YATIYOR! Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman yatacak? Bakan Işıkhan açıkladı!

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ile detaylar merak konusu oldu. Emekli vatandaşlar Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir kereye mahsus olmak üzere verilen ikramiyeleri aldı. Fakat çalışan emekliler bu durumdan faydalanamadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kapsam genişletildi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı. Dün açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için tarih verdi. İşte çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme tarihi...

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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE YATTI MI?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye bugün (29 Aralık 2023 Cuma) hesaplara yatacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilerin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemelerinin 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır."

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün banka hesaplarına yatırılacak.

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