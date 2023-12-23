Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye için Bakan Işıkhan’dan açıklama: Hazırlıklar tamam! Resmi Gazete sonrası ödemeler iki gün içinde yapılacak

Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye verilmesini de öngören Torba Yasa Teklifi görüşmelerine Genel Kurul'daki bütçe mesaisi nedeniyle ara verilmişti. Bütçe görüşmelerinin 25 Aralık'ta tamamlanmasının ardından, Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ne zaman yatırılacak? Teklif yasalaştı mı? soruları milyonların gündeminde yer alırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının 2024 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Bütçe konuşmalarının ardından gündeme ve merak edilenlere dair değerlendirmelerde bulunan Bakan Vedat Işıkhan, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptıklarını anımsatarak, “Çalışan emeklilerimiz için de kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık. Yeni yılda bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

5 BİN TL CUMHURİYET İKRAMİYESİ İÇİN O TARİH BEKLENİYOR

Torba Yasa Teklifi 26 Aralık'ta tekrar gündeme alınacak. Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor. Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 29 Aralık'ta hesaplara aktarılması bekleniyor.

ÇALIŞMAYAN EMEKLİYE ÖDEMELER YAPILDI

Emeklilere 5 bin lira ödenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmış ve 2023 Ekim ödeme döneminde gelir veya aylık ödemesi yapılan sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmişti. Ödemeler kasım ayının ilk iki haftası emeklilerin hesabına yatmıştı.

Çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden ise 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağı açıklanmıştı.







