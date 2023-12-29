ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME: 4A, 4B, 4C çalışan emekliye 5000 TL ikramiye yattı mı, ne zaman ödenecek? 4,7 milyon kişi faydalanacak

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye konusunda detaylar merak konusu oldu. Çalışan emeklilere 5000 TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada çalışan emeklilerin ikramiye ödemelerinin hesaplara aktarılacağı tarihi açıkladı. İşte Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur'luların beklediği 2023 çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme tarihi...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE YATTI MI?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye bugün (29 Aralık 2023 Cuma) hesaplara yatacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilerin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemelerinin 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Çalışan emeklilerimizin 5 bin Türk Lirası tutarındaki ödemeleri 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacaktır."

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamanın devamında "Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasına göre çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri bugün banka hesaplarına yatırılacak.





