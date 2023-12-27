ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ 2023: 4A, 4B, 4C Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ne zaman yatacak, teklif yasalaştı mı?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur'lular tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Bilindiği üzere Emekliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılı nedeniyle bir defaya mahsus olarak ödenen ikramiyelerini almıştı. Fakat bu durum çalışan emekliler yararlanamamıştı. Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklilerinin beklediği çalışan emekliye ikramiye 5000 TL olarak hesaplara yatacak. Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye verilmesi TBMM'de kabul edildi. İşte detaylar...

10 MİLYONUN ÜZERİNDE EMEKLİ VATANDAŞ İKRAMİYELERİNİ ALMIŞTI!

Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi 11-14 Kasım tarihleri arasında ödendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak zammı öncesinde 10 milyonu aşkın vatandaşa ödeme yaptı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kapsam genişledi. Çiftçiler ve çalışmayan emekliler ödemelere dahil edildi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYEDE TEKLİF YASALAŞTI MI?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ile ilgili geçtiğimiz gün flaş bir gelişme yaşandı.

Milyonlarca çalışan emeklinin beklediği '5 bin lira ikramiye' teklifinde yeni gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesine dair kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK çalışması başlayacak ve ödeme tarihleri belirlenecek.

Meclis'te görüşülen torba yasanın 27-28 Aralık tarihlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor. Hemen ardından çalışan emekli ikramiye ödemelerinin başlaması da beklenenler arasında.





