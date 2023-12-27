ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ 2023: SSK ve Bağ-Kur'lu çalışan emekliye 5000 TL ikramiye TBMM'de kabul edildi mi, ne zaman ödenecek?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemelerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Emekliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yılı nedeniyle bir defaya mahsus olarak ödenen ikramiyelerini aldı. Fakat bu durum çalışan emekliler yararlanamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile kapsam genişletildi. Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklilerinin beklediği çalışan emekliye ikramiye 5000 TL olarak hesaplara yatacak. İşte, çalışan emekliye 5000 TL ikramiyede son durum...

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE MECLİS'TE KABUL EDİLDİ

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ile ilgili geçtiğimiz gün flaş bir gelişme yaşandı.

Milyonlarca çalışan emeklinin beklediği '5 bin lira ikramiye' teklifinde yeni gelişme yaşandı. TBMM Genel Kurulunda görüşülen ekonomiye ilişkin kanun teklifinin, çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesini öngören 55. maddesi kabul edildi.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışan emekliye 5000 TL ikramiye ödemesine dair kanun teklifinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK çalışması başlayacak ve ödeme tarihleri belirlenecek.

Meclis'te görüşülen torba yasanın 27-28 Aralık tarihlerinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor. Hemen ardından çalışan emekli ikramiye ödemelerinin başlaması da beklenenler arasında.





