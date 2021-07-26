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Çalışan kadınlara 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Ekim 2008'den prim ödemeye başladıysanız...

26.07.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem ev hem iş yaşamında kadınların omuzlarına fazlaca yük biniyor. Hele ki anne olunca çalışma yaşamı daha da zorlaşıyor. Devlet bu zorlukların farkında olarak kadınlara çocuk başına doğum borçlanması ile 6 yıl erken emeklilik fırsatı sunuyor. İşte ayrıntılar…

Çalışan kadınlara 6 yıl erken emeklilik fırsatı! Ekim 2008'den prim ödemeye başladıysanız...

Pek çok kişi erken emeklilik için fırsatları kollarken cinsiyetlere göre bu fırsatlar değişiyor. Kadınlar anne olmaları durumunda doğum borçlanması ile 6 yıla kadar erken emekli olabilmektedir. Engelli çocuğu bulunan veya evlat edinenler için de erken emeklilik fırsatları sunuluyor. İşte kadınların erken emekli olabilmesi için gereken şartlar…

ENGELLİ ÇOCUĞU BULUNAN KADINLARIN EMEKLİLİK YAŞI ÖNE ÇEKİLİYOR

Kadınlar için bir diğer erken emeklilik şartı ise ağır engelli çocuğu bulunanlara sağlanıyor. Engelli çocuğu bulunan kadınlar 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün, 1.25 gün olarak hesaplanıyor. Çocuğun bakımını üstlenen kadınların primi artarken, emeklilik yaşı da öne çekiliyor. 1 Ekim 2008’den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor.

DOĞUM BORÇLANMASINDA STAJ SÜRELERİ DİKKATE ALINIYOR

Normal şartlarda emeklilik için staj başlangıç süreleri dikkate alınmazken, kadınların doğum borçlanmasında, staj sigortası gibi detaylar onların daha erken emekli olmalarını sağlıyor. Bu nedenle anneler eğer stajın başladığı tarihten sonra doğum yapmışlarsa, bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanabiliyor.

DOĞUM YAPAN KADINLARA 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Anne olmuş bir kadın, çocuktan sonra doğum borçlanması ile prim kazanıyor. Şöyle ki sigortalı kadının doğumdan sonraki 8 haftalık, çoğul gebelik halinde ise 10 haftalık süreleri, doğuma 3 hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat dönemiyle birlikte toplam 2 yıllık süre borçlanılabilir. Kadın sigortalı, doğum nedeniyle çalışamadığı en fazla 3 defa olmak üzere 2’şer yıllık sürelerini (toplamda 6 yıl) borçlanabilir.

EVLAT EDİNEN KADINLAR BORÇLANMA İLE ERKEN EMEKLİ OLABİLİR

Kadınlar için bir diğer emeklilik fırsatı ise evlat edinenlere sağlanıyor. Evlat edinen anne de çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor. Kadın sigortalıların 2 yaşını geçmeyen evlat edindikleri çocukları için doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Borçlanma, evlat edinilen tarihten başlıyor. Aynı şekilde doğum yaptıktan sonra çocuğunu evlatlık veren anne de doğum borçlanması yapabiliyor.

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