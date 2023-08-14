Çalışan memur için ikinci hamle! Maaşa 2.800, ikramiyeye 60 bin lira… Toplu sözleşmeden sonra sıra 3600 ek göstergede: Ekim’de Meclis’e geliyor

Kamu çalışanlarının 2024-2025'te alacağı maaş zammını belirleyecek toplu sözleşme görüşmelerinde de sona yaklaşıldı. Hükümet zam teklifini bugün sunacak. Toplu sözleşme görüşmelerinin ardından yaklaşık 520 bin kamu çalışanını ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi de Ekim ayında Meclis'e gelecek. Yılın başında ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı.

Sabah’ın haberine göre, öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Temmuz 2022'de yapılan yasal düzenleme 15 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi. Devlet Memurları Kanunu'nda tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe, derece adı veriliyor. Buna göre iki yıllık üniversiteden mezunlar 10. derece ve 2. derecede göreve başlıyor ve en çok 1. dereceye kadar yükselebiliyor.

MEMURA 3600 EK GÖSTERGE İLE İKRAMİYE VE AYLIKLAR ARTACAK

Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor. Kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, tekniker, müdürün üzerinde olan uzman personel de ek gösterge alabilecek.

Yapılacak düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2800 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 60 bin liradan başlayacak. Ek gösterge artışından bütün çalışanlar yararlanacak.

Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak. 2 yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak. Ek gösterge artışından kendi alanında yükseköğrenim görenlere değil işletme tahsili yapan hemşire de yararlanabiliyor.



