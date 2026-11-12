Çalışanlar dikkat: Maaşta büyük fark! Aylık gelirde vergi etkisi dikkat çekti

Brüt ücretli çalışanların maaşlarındaki değişim sık sık gündem oluyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla brüt 100 bin TL ücretle çalışan bir kişi için ortaya çıkan tabloyu hazırladığı bir görselle aktardı.
Erdursun'un paylaşımına göre; brüt 100 bin TL maaşla çalışan bir kişi, net 75.953,03 TL'yi sadece ilk 2 ay alabiliyor. Erdursun, 3. aydan itibaren vergi dilimi yükseldiği için net ücretin kademeli olarak düştüğünü belirtti.
Tabloda maaştaki değişimi ay ay gözler önüne seren Erdursun, bu durumda yıllık toplam net ücretin 772 bin 992 TL, aylık net ücretin (dönem sonu) 67.156,80 TL olduğunu ortaya koydu.
Erdursun "Net ücret, kümülatif gelir vergisi matrahı yıl içinde arttıkça, vergi dilimlerinin yükselmesi nedeniyle azalır" notunu da düştü.
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