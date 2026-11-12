Çalışanlar dikkat: Maaşta büyük fark! Aylık gelirde vergi etkisi dikkat çekti

Brüt ücretli çalışanların maaşlarındaki değişim sık sık gündem oluyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla brüt 100 bin TL ücretle çalışan bir kişi için ortaya çıkan tabloyu hazırladığı bir görselle aktardı.

Mevcut net asgari ücret 28.075,50 TL, sizce yeni yılda asgari ücret ne kadar olmalı? SEN DE KATIL 35.000 TL - %24,7 zam 36.498,15 TL - %30 zam 40.000 TL - %42,5 zam 45.000 TL - %60,3 zam 50.000 TL - %78,1 zam 55.000 TL - %95,9 zam Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

BRÜT ÜCRETLE ÇALIŞANIN ELİNE GEÇEN ÜCRET YIL İÇİNDE NASIL DEĞİŞİYOR?

Erdursun'un paylaşımına göre; brüt 100 bin TL maaşla çalışan bir kişi, net 75.953,03 TL'yi sadece ilk 2 ay alabiliyor. Erdursun, 3. aydan itibaren vergi dilimi yükseldiği için net ücretin kademeli olarak düştüğünü belirtti.

Tabloda maaştaki değişimi ay ay gözler önüne seren Erdursun, bu durumda yıllık toplam net ücretin 772 bin 992 TL, aylık net ücretin (dönem sonu) 67.156,80 TL olduğunu ortaya koydu.

Erdursun "Net ücret, kümülatif gelir vergisi matrahı yıl içinde arttıkça, vergi dilimlerinin yükselmesi nedeniyle azalır" notunu da düştü.