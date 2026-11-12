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Çalışanlar dikkat: Maaşta büyük fark! Aylık gelirde vergi etkisi dikkat çekti

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun; brüt 100 bin TL ücretle çalışan bir kişinin aylık net eline geçen ücreti açıkladı. Buna göre; çalışanın net 75.953,03 TL'yi sadece ilk 2 ay alabildiğini, sonrasında net ücretin kademeli olarak düştüğünü belirtti. İşte o tablo...

Çalışanlar dikkat: Maaşta büyük fark! Aylık gelirde vergi etkisi dikkat çekti
Hande Dağ

Brüt ücretli çalışanların maaşlarındaki değişim sık sık gündem oluyor. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla brüt 100 bin TL ücretle çalışan bir kişi için ortaya çıkan tabloyu hazırladığı bir görselle aktardı.

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36.498,15 TL - %30 zam
40.000 TL - %42,5 zam
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50.000 TL - %78,1 zam
55.000 TL - %95,9 zam
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Çalışanlar dikkat: Maaşta büyük fark! Aylık gelirde vergi etkisi dikkat çekti 1

BRÜT ÜCRETLE ÇALIŞANIN ELİNE GEÇEN ÜCRET YIL İÇİNDE NASIL DEĞİŞİYOR?

Erdursun'un paylaşımına göre; brüt 100 bin TL maaşla çalışan bir kişi, net 75.953,03 TL'yi sadece ilk 2 ay alabiliyor. Erdursun, 3. aydan itibaren vergi dilimi yükseldiği için net ücretin kademeli olarak düştüğünü belirtti.

Çalışanlar dikkat: Maaşta büyük fark! Aylık gelirde vergi etkisi dikkat çekti 2

Tabloda maaştaki değişimi ay ay gözler önüne seren Erdursun, bu durumda yıllık toplam net ücretin 772 bin 992 TL, aylık net ücretin (dönem sonu) 67.156,80 TL olduğunu ortaya koydu.

Çalışanlar dikkat: Maaşta büyük fark! Aylık gelirde vergi etkisi dikkat çekti 3

Erdursun "Net ücret, kümülatif gelir vergisi matrahı yıl içinde arttıkça, vergi dilimlerinin yükselmesi nedeniyle azalır" notunu da düştü.

Çalışanlar dikkat: Maaşta büyük fark! Aylık gelirde vergi etkisi dikkat çekti 4

Çalışanlar dikkat: Maaşta büyük fark! Aylık gelirde vergi etkisi dikkat çekti 5

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Anahtar Kelimeler:
maaş
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