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Çalışanlara doğalgaz yardımı müjdesi! Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? 1000 TL yardım veriliyor

16.11.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışanlara doğalgaz yardımı verilmesi konusu gündemde yer alıyor. Özel ve kamu sektöründe çalışan milyonlarca kişi için yeni bir yardım veriliyor. İşverenler tarafından sağlanacak olan yeni destekle beraber milyonlarca çalışan, yaklaşan kış ayları öncesi elektrik ve doğalzgaz yardımı alabilecek. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Çalışanlara doğalgaz yardımı müjdesi! Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir? 1000 TL yardım veriliyor

Doğalgaz yardımı başvurularının nasıl yapıldığı merak ediliyor. Doğalgaz yardımı almak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyorlar. Çalışanlara verilecek olan doğalgaz yardımına göre Hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'de yayımlanan doğalgaz ve ısınma yardımı düzenlemesinde detaylar netleşti. Özel ve kamu sektöründe çalışan milyonlarca kişi için yeni bir yardım kapısı açılıyor. İşverenler tarafından sağlanacak olan bu destekle milyonlarca çalışan, yaklaşan kış ayları öncesi elektrik ve doğalgaz yardımı alabilecek. Böylelikle işverenler de gelir vergisi ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.
Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek.
Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İşverenlerin çalışanlarına elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapacakları ödemelerdeki vergi ve SGK istisnasının şartları ise şu şekilde:
Aylık toplam 1.000 TL’yi aşmayan ödemeler istisna kapsamına giriyor.
İşverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılacak ödemelerin aylık toplam 1.000 TL’ye kadar olan kısmı istisna kapsamında bulunuyor.

doğalgaz-yardımı-başvuru

1.000 TL’yi aşan kısım ise gelir vergisi ve SGK primine tabi.
Bu ödemelerin çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılması gerekiyor.
Bu istisnadan faydalanılabilmesi için, yapılacak söz konusu ödemelerin mutlak suretle çalışanların mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ek olarak yapılması gerekiyor.
Çalışanların ücretinde bir artış oluşturmadan ücret kalemlerinin adı değiştirilerek, bu istisnalardan yararlanılması mümkün bulunmuyor.
İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli.
İstisna düzenlemesi süresiz değil, 9 Kasım 2022 tarihinden 30 Haziran 2023 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan söz konusu ödemeler için bu istisnalar uygulanabilecek.
Bu ödemeler; elektrik, doğal gaz ve ısınma giderlerine karşılık olarak yapılmalı.
İstisna uygulanabilmesi için, söz konusu ödemenin, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğal gaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılması gerekiyor.

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