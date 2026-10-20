FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Çalışanlara yüzde 26 zam: En düşük maaş 61 bin 863 TL

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ) ve Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin öncülüğünde imzalanan sözleşme kapsamında, sosyal haklardaki iyileştirmelerle birlikte çalışanlara yüzde 26 zam yapıldı.

Çalışanlara yüzde 26 zam: En düşük maaş 61 bin 863 TL

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının emeğini ve alın terini gözeten bir anlayışla toplu iş sözleşmesi sürecini tamamladı. Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve Belediye-İş Sendikası arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından, 2026 Eskişehir Yılı'na özel anlam taşıyan yüzde 26 zam oranını içeren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Çalışanlara yüzde 26 zam: En düşük maaş 61 bin 863 TL 1

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen imza törenine Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Kefeli, Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir, ESPARK A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Engin Ak, Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

Çalışanlara yüzde 26 zam: En düşük maaş 61 bin 863 TL 2

"EMEKLERİNİZ ÇOK KIYMETLİ"

İmza töreninde konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, toplu iş sözleşmesi sürecinde hem belediye bütçesini hem de çalışanların emeğini gözeterek ortak bir noktada buluşmaya gayret ettiklerini belirtti.

Başkan Ünlüce, "Büyükşehir Belediyemiz ve ESKİ Genel Müdürlüğümüzle birlikte 3 bin 13 kişiyi kapsayan bir sözleşme imzalıyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki sözleşmelerimizde de emeğin değer gördüğü, siz değerli yol arkadaşlarımızın bütün çalışmalarının kıymet gördüğü sözleşmeler nasip olur." dedi.

Çalışanlara yüzde 26 zam: En düşük maaş 61 bin 863 TL 3

"BU ŞEHRİ HEP BERABER GÜZELLEŞTİRİYORUZ"

2026 Eskişehir Yılı'nın kent için taşıdığı özel anlamı sözleşmeye de yansıttıklarını ifade eden Başkan Ünlüce, şöyle konuştu:

"Özellikle 2026 Eskişehir Yılı'nda, 26 rakamını göz önünde bulundurarak bir toplu iş sözleşmesi imzalamak bizlere kısmet oldu. O nedenle sözleşmede emeği geçen genel sekreterimize, genel müdürümüze, değerli yönetim kurulu başkanımıza, sendika başkanımıza, temsilcilerine ve iş yeri temsilcilerimize; çaba gösteren ve belediyeyle, siz değerli arkadaşlarımız arasında o güzel köprüyü kuran herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki birlikte çalışıyoruz. İyi ki bu şehri hep beraber güzelleştiriyoruz."

"BU ŞEHRİN HER SOKAĞINDA SİZLERİN ALIN TERİ VAR"

Belediye çalışanlarının Eskişehir'in gelişiminde ve güzelleşmesinde büyük pay sahibi olduğunu vurgulayan Başkan Ünlüce, çalışanlara teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlar, bu şehrin her sokağında, her caddesinde, her mahallesinde sizlerin alın teri, emeği var. Toplu sözleşmemizle beraber yine her zaman olduğu gibi hep birlikte, güzel Eskişehirimiz için çalışmaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz."

SENDİKADAN BAŞKAN ÜNLÜCE'YE TEŞEKKÜR

Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Danışmanı Erdoğan Kefeli de toplu iş sözleşmesi sürecinin karşılıklı müzakere ve ortak akılla başarıyla sonuçlandığını belirterek, çalışanların haklarını korumak ve ekonomik güvencelerini güçlendirmek adına yapılan anlaşmanın önemine dikkat çekti.

Sözleşmenin yalnızca bir imzadan ibaret olmadığını vurgulayan Kefeli, "Eskişehir halkına hizmet etmek için en ön safta çalışan işçi kardeşlerimizin hak ettikleri refah payını, adil çalışma şartlarını ve ekonomik güvencelerini, uzlaştığımız bu sözleşmeyle taahhüt altına aldık. Süreç boyunca işçinin sesine kulak veren, emeğe değer veren ve yapıcı yaklaşımlarını esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye teşekkür ediyoruz." dedi.

"HERKESE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli, imzalanan sözleşmenin tüm emekçiler için hayırlı olmasını temenni ederek, "Toplu iş sözleşmesi sürecinde, ülkemizin mevcut ekonomik koşullarını da göz önünde bulundurarak tüm imkânları zorlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce'ye, şahsında tüm bürokratlarımıza ve bu sürece büyük emek ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Sözleşmenin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Eren Güvençli tarafından imzalandı.

2026 ESKİŞEHİR YILI'NDA YÜZDE 26'LIK ZAM

Sözleşme kapsamında çalışanların ücretlerinde, sosyal haklardaki iyileştirmelerle birlikte yüzde 26 oranında artış sağlandı. Yeni sözleşmeyle en düşük maaş yüzde 27 vergi dilimine göre 61 bin 863 olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan toplam 3 bin 13 çalışanı kapsayan sözleşme, 2026 Eskişehir Yılı'nın simgesi olan 26 rakamına gönderme yapan zam oranıyla da dikkat çekti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Google'da büyük kesinti! Bankacılık işlemleri etkilendiGoogle'da büyük kesinti! Bankacılık işlemleri etkilendi
Altında yükseliş bekleyenler dikkat: 'Altın da onu izliyor'Altında yükseliş bekleyenler dikkat: 'Altın da onu izliyor'

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia

Trump'tan Fransa çıkışı! Olayları tek sebebe bağladı

Trump'tan Fransa çıkışı! Olayları tek sebebe bağladı

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Usta yorumculardan olay derbi yorumu: "Vazgeçin, bundan bir şey olmaz!"

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Fatoş Seğmen minik kızının ölüm nedenini açıkladı

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

Benzine büyük indirim geldi: Tabela değişti!

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

Soruşturma izni verilmişti! İbrahim Ömer Gönül görevden alındı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.