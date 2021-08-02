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Çalışma Bakanı'ndan toplu sözleşme açıklaması!

02.08.2021 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün yapılan olan toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Çalışma Bakanı'ndan toplu sözleşme açıklaması!

Toplu sözleşme görüşmeleri hakkında açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Türkiye çalışanlarını enflasyona ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir notada meseleyi ele alacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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