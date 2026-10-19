Çankırı’da Eylül ayında 251 konut, 24 işyeri satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Konut ve İşyeri Satış İstatistikleri haber bültenini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Eylül ayında Çankırı genelinde 251 adet konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 86 adet azaldı.

ÇANKIRI MERKEZİN PAYI YÜZDE 57,4 OLDU

Çankırı Merkez ilçesinde Eylül ayında 144 adet konut satıldı. Çankırı merkez ilçesinde satılan konut sayısının Çankırı genelindeki payı yüzde 57,4 oldu. Eylül ayında Çankırı genelinde toplam 24 adet iş yeri satılmış olup bunların 7’si ilk el satış, 17’si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 33 ADEDE ULAŞTI

Eylül ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 33 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 5 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 13,1 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 11 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 22 tanesinin ise ikinci el satış olduğu görüldü.

DİĞER KONUT SATIŞLARI 218 ADET OLDU

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 91 adet azalarak 218 adet oldu. Eylül ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 86,9 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞLARINDA 12 ADETLİK DÜŞÜŞ

Eylül ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 12 adet azalarak 106 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 42,2 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI 145 ADEDE GERİLEDİ

Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 74 adet azalarak 145 adet oldu. Çankırı’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 57,8 oldu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır