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  4. CANLI Erzincan seçim sonuçları! Erzincan seçim sonuçları belli oluyor! Yarışı Özge Vataner Özege mi, Bekir Aksun mu yoksa Veda Bingöl mü önde tamamladı?

CANLI Erzincan seçim sonuçları! Erzincan seçim sonuçları belli oluyor! Yarışı Özge Vataner Özege mi, Bekir Aksun mu yoksa Veda Bingöl mü önde tamamladı?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 15:12
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Türkiye nefesini tuttu yeni belediye başkanlarını seçiyor. Yerel seçim sonuçları herkes tarafından merakla bekleniyor. Erzincan seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Erzincan'da CHP adayı Özge Vataner Özege mi, MHP adayı Bekir Aksun mu yoksa İYİ Parti adayı Veda Bingöl mü seçimi kazandı? İşte Erzincan seçim sonuçları...

CANLI Erzincan seçim sonuçları! Erzincan seçim sonuçları belli oluyor! Yarışı Özge Vataner Özege mi, Bekir Aksun mu yoksa Veda Bingöl mü önde tamamladı?

Türkiye bir kez daha sandık başında. Her seçim olduğu gibi bu seçim sonuçları da tüm vatandaşlar tarafından çok yakından takip ediliyor. Merak edilen illerden biri de Erzincan oldu. Erzincan seçim sonuçları ile ilgili tüm detayları ve anlık tabloları Mynet üzerinden takip edebilirsiniz.

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HANGİ ADAY KAZANACAK?

Erzincan'da CHP'nin adayı Özge Vataner Özege olurken, MHP'nin adayı Bekir Aksun, İYİ Parti'nin adayı ise Veda Bingöl oldu. Seçmenler tarafından merak edilen Erzincan yarışının bu üç aday arasında geçmesi bekleniyor.

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2019'DA NE OLMUŞTU?

Erzincan'da 2019'da yapılan yerel seçimleri MHP yüzde 42,36 ile kazanmıştı. Onu AK Parti yüzde 33 ile CHP ise yüzde 23,08 ile takip etmişti. 2023 seçimlerinde ise Mustafa Sarıgül memleketi Erzincan aday olmuş ve Meclis'e girmeye hak kazanmıştı.

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Yerel Seçim 2024


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