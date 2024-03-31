CANLI | ESENLER EYÜP seçim sonuçları! Sandıklar kapandı oy sayımı sonrası seçim sonucu belli oluyor! Esenler ve Eyüp yerel seçim sonucunda kim kazandı?

Türkiye 5 yıl aradan sonra 31 Mart 2024 Pazar günü yerel idarecileri seçmek için sandık başına gitti. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı sandıklarda sayım işlemleri sonrasında kazanan isimler belli oluyor. İstanbul'un seçim sonuçları merakla beklenen ilçelerinden Esenyurt ve Eyüpsultan'da da kazanan adaylar kısa süre sonra belli olacak.

2024 EYÜP BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

AK PArt: Deniz Köken

CHP: Mithat Bülent Özmen

İYİ Parti: Emel Bilenoğlu

Yeniden Refah Partisİ: Lokman Çelik

Zafer Partisİ: Bora Göktepe

AK PARTİ'NİN ADAYI DENİZ KÖKEN

AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 1964 senesinde Ordu'nun Perşembe ilçesinde doğdu. Deniz Köken, 1994-1999 yılları arasında Eyüpspor Kulübü'nde Başkanlık yaptı. 1999'da tekrar Eyüp ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne seçildi. Müziğe olan ilgisi sebebi ile Eyüp Musiki Vakfı Kurucu Üyeliği, Ordulu olması sebebi ile Ordulular Birliği Hizmet Vakfı Kurucu Üyeliği yaptı.

CHP'NİN ADAYI MİTHAT BÜLENT ÖZMEN

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’na katıldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Özmen, en son enerji sektörünün önde gelen holdinglerinden birinde CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekteydi.

EYÜP YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

2024 ESENLER BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

Esenler'de Mehmet Tevfik Göksu ve Hasan Dalkıran isimleri öne çıkıyor. Seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Mehmet Tevfik Göksu, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

AK Parti: Mehmet Tevfik Göksü

CHP: Hasan Dalkıran

İYİ Parti: Şeh Ömer Kara

Yeniden Refah: Mahmut Okudan

MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

Mehmet Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman-Gölbaşı'nda doğdu. Yıldız Teknik Universitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Universitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014'te Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, ikinci kez seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mehmet Tevfik Göksu, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan seçilmiştir.

ESENLER YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

HASAN DALKIRAN KİMDİR?

Hasan Dalkıran, 1980 yılında Sinop'un Erikli köyünde doğmuştur. Fırat Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olup Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında eğitimini tamamladı.

İki çocuk babası Dalkıran, Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dalkıran, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Esenler Belediye Başkan adayı olmuştur.









