FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. CANLI | ESENLER EYÜP seçim sonuçları! Sandıklar kapandı oy sayımı sonrası seçim sonucu belli oluyor! Esenler ve Eyüp yerel seçim sonucunda kim kazandı?

CANLI | ESENLER EYÜP seçim sonuçları! Sandıklar kapandı oy sayımı sonrası seçim sonucu belli oluyor! Esenler ve Eyüp yerel seçim sonucunda kim kazandı?

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
31.03.2024 18:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin merakla beklediği yerel seçim sonuçları belli oluyor. Eyüpsultan'da seçimi AK Partili Deniz Köken'in mi yoksa CHP adayı Mithat Bülent Özmen'in mi kazanacağı merak ediliyor. İstanbul'un merakla beklenen bir başka ilçesi Esenler'de AK Parti'nin adayı Mehmet Tevfik Göksu mu, CHP'nin adayı Hasan Dalkıran mı kazanıyor? İşte İstanbul Esenler ve Eyüpsultan 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları...

CANLI | ESENLER EYÜP seçim sonuçları! Sandıklar kapandı oy sayımı sonrası seçim sonucu belli oluyor! Esenler ve Eyüp yerel seçim sonucunda kim kazandı?

Türkiye 5 yıl aradan sonra 31 Mart 2024 Pazar günü yerel idarecileri seçmek için sandık başına gitti. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı sandıklarda sayım işlemleri sonrasında kazanan isimler belli oluyor. İstanbul'un seçim sonuçları merakla beklenen ilçelerinden Esenyurt ve Eyüpsultan'da da kazanan adaylar kısa süre sonra belli olacak.

2024 EYÜP BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

AK PArt: Deniz Köken
CHP: Mithat Bülent Özmen
İYİ Parti: Emel Bilenoğlu
Yeniden Refah Partisİ: Lokman Çelik
Zafer Partisİ: Bora Göktepe

AK PARTİ'NİN ADAYI DENİZ KÖKEN

AK Parti'nin Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken, 1964 senesinde Ordu'nun Perşembe ilçesinde doğdu. Deniz Köken, 1994-1999 yılları arasında Eyüpspor Kulübü'nde Başkanlık yaptı. 1999'da tekrar Eyüp ve Büyükşehir Belediye Meclisi'ne seçildi. Müziğe olan ilgisi sebebi ile Eyüp Musiki Vakfı Kurucu Üyeliği, Ordulu olması sebebi ile Ordulular Birliği Hizmet Vakfı Kurucu Üyeliği yaptı.

DENİZ KÖKEN

CHP'NİN ADAYI MİTHAT BÜLENT ÖZMEN

1992 yılında T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda iş hayatına başlayan Dr. Özmen, 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’na katıldı. Devam eden süreçte hem banka ve finans kuruluşlarında hem de reel sektörde üst düzey yöneticilik yapan Dr. Özmen, en son enerji sektörünün önde gelen holdinglerinden birinde CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Doğal Gaz İthalatçıları Derneği (GAZİD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmekteydi.

BULENT

EYÜP YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

2024 ESENLER BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYLARI

Esenler'de Mehmet Tevfik Göksu ve Hasan Dalkıran isimleri öne çıkıyor. Seçimin bu ikili arasında geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. 2019 seçimlerinde Mehmet Tevfik Göksu, yarışı önde götürerek belediye başkanlığına seçilmişti.

AK Parti: Mehmet Tevfik Göksü
CHP: Hasan Dalkıran
İYİ Parti: Şeh Ömer Kara
Yeniden Refah: Mahmut Okudan

MEHMET TEVFİK GÖKSU KİMDİR?

Mehmet Tevfik Göksu, 1966 yılında Adıyaman-Gölbaşı'nda doğdu. Yıldız Teknik Universitesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde 1990 yılında mezun oldu. 1991-1994 yılları arasında İstanbul Universitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde Esenler Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014'te Mahalli İdareler Seçiminde yeniden Esenler Belediye Başkan Adayı gösterilen Göksu, ikinci kez seçildi. İngilizce ve Arapça bilen Göksu, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Mehmet Tevfik Göksu, 2019'da yapılan yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Esenler Belediye Başkan seçilmiştir.

mehmet-tevfik-goksu-aa-2008780

ESENLER YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

HASAN DALKIRAN KİMDİR?

Hasan Dalkıran, 1980 yılında Sinop'un Erikli köyünde doğmuştur. Fırat Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olup Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında eğitimini tamamladı.

İki çocuk babası Dalkıran, Sinop Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Dalkıran, 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Esenler Belediye Başkan adayı olmuştur.

hasan-dalkiran-kimdir-1212

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars yerel seçim sonuçlarını kim kazandı?Kars yerel seçim sonuçlarını kim kazandı?
Kahramanmaraş seçim sonuçlarını kim kazandı?Kahramanmaraş seçim sonuçlarını kim kazandı?
CANLI GİRESUN yerel seçim sonuçları! Karadeniz'de heyecanlı yarış: Giresun yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Aytekin Şenlikoğlu mu, CHP adayı Fuat Köse mi kazandı?CANLI GİRESUN yerel seçim sonuçları! Karadeniz'de heyecanlı yarış: Giresun yerel seçim sonuçlarında kim önde? AK Parti’nin adayı Aytekin Şenlikoğlu mu, CHP adayı Fuat Köse mi kazandı?
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt eyüp Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

Devlet Bahçeli'ye ne oldu? Yüzündeki morluklar...

CANLI | İSTANBUL İLK SEÇİM SONUÇLARI!

CANLI | İSTANBUL İLK SEÇİM SONUÇLARI!

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

‘İmambakır Üküş’ detayı herkesi şaşırttı…

Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı...

Sandıklar kapandı, oy sayımı başladı...

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

500 dolardan aşağıya satmıyor! 'Kendimi bildim bileli yapıp satarım'

Afyonkarahisar seçim sonuçları Mynet'te olacak!

Afyonkarahisar seçim sonuçları Mynet'te olacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda kaçırılmayacak fiyatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.